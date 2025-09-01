Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    1 вересня, 2025

  • 22.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями

На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці. Фото: ДПСУ

Прикордонники «Півдня» зупинили вантажівку Volvo, у причепі якої водій сховав чоловіка, що хотів незаконно виїхати з України.

Для цього в середині серед палет із газованими напоями був облаштований спеціальний сховок, повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, організатор схеми знаходився за кордоном і шукав охочих виїхати. За послугу просили 13 200 доларів. Виконавцем був водій вантажівки, який і намагався перевезти чоловіка через пункт пропуску «Старокозаче», розташованому в Одеській області, на кордоні з Молдовою.

Поліція вилучила гроші та транспорт. Водію оголосили підозру за статтею 332 Кримінального кодексу — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці. Фото: ДПСУНа Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці. Фото: ДПСУ

Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань відкрило понад 570 кримінальних справ про спроби нелегально переправити чоловіків призовного віку за кордон. У Миколаївській області відкрили 53 провадження. 

Останні новини про: Війна в Україні

Росія запустила по Херсонщині більше 1800 FPV-дронів за тиждень, ППО знищила 95%
Європа обговорює створення «безпольотної зони» аби відновити авіасполучення в Україні
Росія заявила, що Путін із Трампом не домовлялися про зустріч із Зеленським
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія заявила, що Путін із Трампом не домовлялися про зустріч із Зеленським
Європа обговорює створення «безпольотної зони» аби відновити авіасполучення в Україні
Росія запустила по Херсонщині більше 1800 FPV-дронів за тиждень, ППО знищила 95%

Росія заявила, що Путін із Трампом не домовлялися про зустріч із Зеленським

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

7 годин тому

Миколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay