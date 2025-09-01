На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями

На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці. Фото: ДПСУ

Прикордонники «Півдня» зупинили вантажівку Volvo, у причепі якої водій сховав чоловіка, що хотів незаконно виїхати з України.

Для цього в середині серед палет із газованими напоями був облаштований спеціальний сховок, повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, організатор схеми знаходився за кордоном і шукав охочих виїхати. За послугу просили 13 200 доларів. Виконавцем був водій вантажівки, який і намагався перевезти чоловіка через пункт пропуску «Старокозаче», розташованому в Одеській області, на кордоні з Молдовою.

Поліція вилучила гроші та транспорт. Водію оголосили підозру за статтею 332 Кримінального кодексу — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань відкрило понад 570 кримінальних справ про спроби нелегально переправити чоловіків призовного віку за кордон. У Миколаївській області відкрили 53 провадження.