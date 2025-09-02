Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    2 вересня, 2025

Ексмер Херсона після полону розповів, як його змушували здати ФСБ журналіста Нікітенка

Володимир Миколаєнко був звільнений з полону 24 серпня. Фото: СуспільнеВолодимир Миколаєнко був звільнений з полону 24 серпня. Фото: Суспільне

Російські військові вимагали від колишнього міського голови Херсона Володимира Миколаєнка покликати на зустріч відомого місцевого журналіста Сергія Нікітенка, якого планували затримати.

Про це Володимир Миколаєнко розповів в інтервʼю МОСТу. 

Не дивлячись на те, що всі медіа вже повідомили про викрадення ексмера Херсона, і росіяни про це знали, вони вимагали, аби Миколаєнко дзвонив редактору онлайн-медіа МОСТ Сергію Нікітенку та волонтерці Еліко Маркелії та кликав на зустріч.

— Дуже сильно вами цікавилися, думаю, в їхній уяві ви мали сидіти поруч зі мною, — розповів Володимир Миколаєнко.

Журналіст Сергій Нікітенко. Фото: Антон ФедоровЖурналіст Сергій Нікітенко. Фото: Антон Федоров

Він додав, що ці пропозиції йшли від росіян, але за його розумінням поруч з ними завжди був херсонець.

— Бо він був дуже обізнаним у місцевих справах, в якихось дрібницях, які знають тільки місцеві. Такий невеличкого зросту, — описав Миколаєнко місцевого мешканця.

Обличчя людей, які його допитували, були закриті масками.

Нагадаємо, росіяни викрала Володимира Миколаєнка 18 квітня 2022 року в окупованому Херсоні. З полону його вдалося звільнити тільки 24 серпня 2025 року.

Нагадаємо, 24 серпня під час обміну полоненими 146 на 146 Україна повернула з російсько полону колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Його могли обміняти і раніше. Однак у травні стало відомо, що він відмовився від обміну на користь іншого тяжкохворого бранця.

Викрадення ексмера Володимира Миколаєнка

Володимира Миколаєнка викрали 18 квітня 2022 року. У липні стало відомо, що він відмовився співпрацювати з колаборантом Кирилом Стремоусовим.

Зазначимо, що Володимир Миколаєнко з 2014 до 2020 року був міським головою Херсона. Тоді він протистояв силам, які мають «проросійське коріння». А його помічницею в цьому була відома херсонська активістка Катерина Гандзюк, вона працювала радницею міського голови.

3 травня його показали у сюжеті в пропагандистському сюжеті на російському телеканалі. Російський журналіст намагався змусити Миколаєнка визнати головнокомандувача УПА Романа Шухевича нацистом.

— Шухевич для вас справді герой? — спитав російський журналіст.
– Якщо це звання йому дала країна, то для цієї країни він герой, — відповів Миколаєнко. — Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну, — сказав він.

Нагадаємо, що крім Миколаєнка, росіяни викрали і діючого мера Херсона Ігоря Колихаєва. Його також росіяни викрали у 2022 році і ймовірно утримують у таємній в’язниці в будівлі ФСБ в Сімферополі на території окупованого Криму.

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

3 години тому

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко

