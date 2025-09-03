Миколаївці у серпні набрали майже 10 млн літрів безоплатної очищеної води

Люди набирають очищену воду у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У серпні мешканці Миколаєва набрали понад 9,8 мільйонів літрів безоплатної очищеної води на спеціальних точках, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства. У дописі зазначається, що з початку 2025 року в Миколаєві вже видали 74,5 мільйони літрів питної води.

Наразі у місті працюють 79 точок видачі води щодня з 05:00 до 24:00.

Переглянути карту всіх точок можна за посиланням: https://cutt.ly/meoNkmUC

Також нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що будівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни отримають воду.

Згодом Віталій Кім повідомив, що запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже 26-27 серпня. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.