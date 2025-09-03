Миколаївці у серпні набрали майже 10 млн літрів безоплатної очищеної води
- Ірина Олехнович
13:45, 03 вересня, 2025
У серпні мешканці Миколаєва набрали понад 9,8 мільйонів літрів безоплатної очищеної води на спеціальних точках, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Про це повідомила пресслужба комунального підприємства. У дописі зазначається, що з початку 2025 року в Миколаєві вже видали 74,5 мільйони літрів питної води.
Наразі у місті працюють 79 точок видачі води щодня з 05:00 до 24:00.
Переглянути карту всіх точок можна за посиланням: https://cutt.ly/meoNkmUC
Детальніше про те як живе Миколаїв без доступу до чистої питної води читайте у статті «МикВісті» «Вже набридло тягати ті баклажки». Чи отримає Миколаїв питну воду у 2025 році?».
Також нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що будівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни отримають воду.
Згодом Віталій Кім повідомив, що запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже 26-27 серпня. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.
