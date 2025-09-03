Позачергова сесія у Березанці: депутати слухали звіт керівника місцевого КП та з’ясовували, хто вкрав насоси

Засідання сесії Березанської селищної ради. Скриншот відео

У четвер, 28 серпня, відбулося позачергове засідання 64 сесії восьмого скликання Березанської селищної ради. Депутати розглянули 12 земельних питань та виступали звіт від керівництва місцевого комунального підприємства «Березань».

«МикВісті» переглянули сесію та підготували огляд основних рішень і важливих моментів засідання.

Земельні питання майже «без питань»

На порядку денному у депутатів було 12 земельних питань. Засідання сесії проводила секретаря Березанської селищної ради Ірина Гопайнич. Однак вже під час розгляду першого питання депутати не змогли знайти спільної мови.

секретаря Березанської селищної ради Ірини Гопайнич. Фото Березанської селищної ради

Під час обговорення відведення понад 10 соток землі ТОВ «АРАВАНА ЕНЕРДЖІ» під розміщення двох вітряків депутати почали сваритись.

Частина народних обранців говорили, що вони не встигли ознайомитись з проєктами рішень, які не опублікували завчасно на сайті.

«Чому до 21 серпня не було вивантажено питання на сайт. Ви що не знали, що буде сесія?», — зауважив один із депутатів.

Інші пропонували голосувати, адже до проєктів рішень немає питань. Намагався переконати депутатів проголосувати і представник «АРАВАНА ЕНЕРДЖІ». За його словами громада виграє від цього рішення, адже місцева лікарня отримуватиме безкоштовну електроенергію.

«Ви затвердили детальний план, затвердили звіт. Відбулося громадське слухання. Це для того, щоб ми могли запускати офіційно. Проєкт у нас є. На сьогоднішній день залишається питання тільки по відводу землі на обслуговування цих вітряків. З усіма фермерами ми обговорили. Ми витратили великі кошти на сьогоднішній день Це програма інвестиції, кредитні гроші. У нас серйозний інвестиційний проєкт для громади — 100 кВт на годину для громади. Ми будемо їх давати лікарні», — зазначив представник компанії.

Після проведення повторного голосування рішення все ж ухвалили 14 голосами «за».

Також депутати затвердили спільну межу між Визирською сільською громадою (Одеська область) та Березанською селищною громадою (Миколаївська область). Рішенням Березанському селищному голові надали право підписати карти та інші документи, необхідні для офіційного погодження меж між громадами.

Далі все пішло майже без обговорень. Всі питання порядку денного, які стосувалися землі, депутати розглянули менш ніж за годину.

Після цього депутати Березанської селищної ради заслухали звіт директора КП «Березань» Березанської селищної ради Аркадія Курічука про усунення порушень виявлених в результаті перевірки Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Директор підприємства почав зі звіту про діяльність. Він розповів, що підприємство мало оборот за 2021 рік — 5 мільйонів 5 тисяч гривень. У 2022 році він склав 6 мільйонів 60 тисяч гривень, у 2023 році — 7 мільйонів 439 тисяч гривень, а з 2024 рік — 8 мільйонів 550 тисяч. Також керівник КП намагався розповісти про витрати підприємства, заборгованість та зарплату робітників.

Депутати почали скаржитись, що інформацію сприймати важко, адже перед сесією їм не надали звіт на ознайомлення.

«Ці відсотки та цифри незрозумілі. Воно в нас все в голові закрутилося, ми нічого не можемо зрозуміти», — зазначали депутати.

Засідання сесії Березанської селищної ради. Скриншот відео

Директор підприємства почав губитися серед сторінок доповіді та в цифрах. На питаннях про кількості викачаних літрів води він не зміг відповісти та почав перераховувати суми сплачених послуг від абонентів.

«Ну не має бути такого, що ви рахуєте грошима. Ви маєте говорити в літрах, щоб ми розуміли, скільки коштів у вам йде на літр води», — зауважили депутати. «Ви невірно склали звіт. Ми нічого не можемо зрозуміти», — додав інший депутат. «Я вам дам ці папери і читайте», — відповів директор підприємства Аркадій Курічук.

Вже під час звіту депутати почали покидати сесійну залу. Однак ті, хто лишився, вирішили дослухати звіт керівника підприємства про перевірку аудиторської служби.

Виявилось, що під час інвентаризації аудитори зафіксували нестачу обладнання для подачі води на 292 тисячі гривень, а також насосів на 267 тисяч та металевої бочки вартістю 25 тисяч гривень.

«Було погашено 1920 гривень вартості насосів. Тому залишилось 290 тисяч недостачі. З цього приводу подано заяву до поліції про розслідування даного питання», — зауважив керівник КП.

За більше ніж годину розмов депутати так і не отримали відповіді на питання, як так сталося, що насоси та інше обладнання просто зникли. Керівник комунального підприємства зауважив, що цим має займатися поліція, адже наноси зникли ще у 2021 році, коли він не був керівником. Прозвучало навіть припущення, що їх вкрали самі ж працівники.

Після довгих розмов депутати просто розійшлися, навіть не прийнявши до відома звіт директора КП.

Що виявив аудит?

Загалом аудитори перевіряли господарсько-фінансову діяльність підприємства за 2022, 2023 та 2024 роки. Крім недостачі на комунальному підприємстві у аудиторів виникли питання до легітимності керівника КП «Березань».

У звіті за результатами перевірки вказано, що відповідно до статуту КП «Березань», органом управління підприємством є сесія Березанської селищної ради. Саме рішенням сесії у 2021 році було попередньо призначено Аркадія Курічука директором. Контракт діяв до 22 листопада 2024 року. З 22 листопада 2024 року його повторно призначили, але на підставі нового контракту, за розпорядженням секретаря Березанської селищної ради. Однак це призначення викликає сумніви щодо його законності.

Скриншот зі звіту Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Аудитори зауважують, що через відсутність належного контролю за видобутком та продажем води КП «Березань» щороку втрачає понад 60% води, яку піднімає зі свердловин. Це означає, що більша частина електроенергії витрачається даремно — вода або не доходить до споживачів, або не обліковується, а отже, за неї не платять. На додаток, вказується, що лічильники на свердловинах зламані, тому немає контролю за тим, скільки води видобувається і скільки послуг реально надається.

Скриншот зі звіту Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області

Також результати перевірки показали, що Березанська селищна рада укладала договори з юридичними та фізичними особами, пов’язаними з керівництвом КП «Березань», які не мали необхідних технічних ресурсів і персоналу. Через це КП не виконувало свої функції та втратило 5,5 мільйонів гривень за 2021–2023 роки.

