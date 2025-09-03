На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Вулиця 2 Набережна на розі з Паромним узвозом, скриншот з Google maps

Адміністрація Інгульського району збирається капітально відремонтувати зелену зону по вулиці 2 Набережна на розі з Паромним узвозом. На ці роботи передбачили 3,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro

У переліку робіт — формувальна обрізка 21 дерева та 24 кущів, знесення 29 дерев та корчування 29 пнів. Підрядник зокрема має знести:

15 дерев твердолистяних порід з діаметром прикорня 20-24 сантиметра;

твердолистяних порід з діаметром прикорня 20-24 сантиметра; 7 дерев твердолистяних порід з діаметром прикорня 28-32 сантиметра;

твердолистяних порід з діаметром прикорня 28-32 сантиметра; 7 дерев твердолистяних порід з діаметром прикорня 32-40 сантиметрів.

Варто зазначити, що до найпоширеніших твердолистяних порід належать дуб, ясен, бук, горіх, граб та яблуня, які відрізняються високою міцністю та тривалим терміном служби.

Також підрядник має влаштувати асфальт, пішохідну тротуарну доріжку та сходи, встановити залізні перила та укріпити підпірні стінки. Виконати ці роботи підрядна організація повинна буде до 1 грудня 2025 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника визначатимуть після 17 вересня.

