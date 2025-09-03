Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    3 вересня, 2025

  • 28.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 28.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Вулиця 2 Набережна на розі з Паромним узвозом, скриншот з Google mapsВулиця 2 Набережна на розі з Паромним узвозом, скриншот з Google maps

Адміністрація Інгульського району збирається капітально відремонтувати зелену зону по вулиці 2 Набережна на розі з Паромним узвозом. На ці роботи передбачили 3,7 мільйона гривень. 

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro

У переліку робіт — формувальна обрізка 21 дерева та 24 кущів, знесення 29 дерев та корчування 29 пнів. Підрядник зокрема має знести: 

  • 15 дерев твердолистяних порід з діаметром прикорня 20-24 сантиметра;
  • 7 дерев твердолистяних порід з діаметром прикорня 28-32 сантиметра;
  • 7 дерев твердолистяних порід з діаметром прикорня 32-40 сантиметрів.

Варто зазначити, що до найпоширеніших твердолистяних порід належать дуб, ясен, бук, горіх, граб та яблуня, які відрізняються високою міцністю та тривалим терміном служби. 

Також підрядник має влаштувати асфальт, пішохідну тротуарну доріжку та сходи, встановити залізні перила та укріпити підпірні стінки. Виконати ці роботи підрядна організація повинна буде до 1 грудня 2025 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника визначатимуть після 17 вересня. 

Вулиця 2 Набережна на розі з Паромним узвозом, скриншот з Google mapsВулиця 2 Набережна на розі з Паромним узвозом, скриншот з Google maps

Нагадаємо, окружна прокуратура міста Миколаєва проводить перевірку законності планів будівництва автозаправної станції на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера біля заводу «Зоря»-«Машпроект».

Останні новини про: Тендери та закупівлі

У Первомайську колишній садок перебудують у притулок для постраждалих від насильства: на частину робіт витратять ₴14 млн
«Укрпошта» виставила на аукціон будівлю свого головпоштамту у центрі Миколаєва
У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївелектротранс» шукає інвесторів для оновлення трамвайного парку на ₴1,6 млрд

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія

Ірина Олехнович
новини

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Аліна Квітко
новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Тендери та закупівлі

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн
«Укрпошта» виставила на аукціон будівлю свого головпоштамту у центрі Миколаєва
У Первомайську колишній садок перебудують у притулок для постраждалих від насильства: на частину робіт витратять ₴14 млн

У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

На Миколаївщині 87% шкіл розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматі, — ОВА

9 годин тому

Через благодійний забіг 12 вересня перекриють рух транспорту у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay