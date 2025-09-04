Трамп заявив, що хоче звести Зеленського і Путіна в одній кімнаті, щоб домовитися про мир

Дональд Трамп. Фото: ukrinform.ua

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прагне сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою, попри невизначеність із можливістю особистих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

— Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші, — сказав Дональд Трамп.

Американський президент зазначив, що уважно стежить за діями обох лідерів і обговорює ситуацію з ними.

— Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо, — додав він.

Дональд Трамп пояснив, що його дипломатичний підхід полягає у зведенні лідерів в одну кімнату й змушуванні їх укласти угоду в режимі реального часу. Він наголосив, що такий процес потребує терпіння, але, за його словами, подібні переговори вже «врятували мільйони життів».

Нещодавно він також заявив, що не має окремого послання для Володимира Путіна щодо війни в Україні. За його словами, російський лідер сам ухвалить рішення, а США вже діятимуть, виходячи з цього.

Водночас президент РФ сказав, що проведе переговори, якщо український лідер приїде до Москви.