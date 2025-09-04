Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Трамп заявив, що хоче звести Зеленського і Путіна в одній кімнаті, щоб домовитися про мир

Дональд Трамп. Фото: ukrinform.uaДональд Трамп. Фото: ukrinform.ua

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прагне сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою, попри невизначеність із можливістю особистих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

— Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші, — сказав Дональд Трамп.

Американський президент зазначив, що уважно стежить за діями обох лідерів і обговорює ситуацію з ними.

— Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо, — додав він.

Дональд Трамп пояснив, що його дипломатичний підхід полягає у зведенні лідерів в одну кімнату й змушуванні їх укласти угоду в режимі реального часу. Він наголосив, що такий процес потребує терпіння, але, за його словами, подібні переговори вже «врятували мільйони життів».

Нещодавно він також заявив, що не має окремого послання для Володимира Путіна щодо війни в Україні. За його словами, російський лідер сам ухвалить рішення, а США вже діятимуть, виходячи з цього.

Водночас президент РФ сказав, що проведе переговори, якщо український лідер приїде до Москви.

Прифронтові підприємства зможуть бронювати всіх військовозобов'язаних працівників через «Дію»
Росіяни атакували три громади на Миколаївщині: пошкоджені будинки
Обстріли Херсонщини: є загиблі і поранені, пошкоджені будинки та газогін
новини

Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

Аліна Квітко
новини

«Покрівля стара, скрізь тече», — у миколаївському концерт-холі «Юність» за ₴3,3 млн замінять дах

Юлія Бойченко
новини

Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича

Катерина Середа
новини

На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Юлія Бойченко
новини

«Миколаївелектротранс» шукає інвесторів для оновлення трамвайного парку на ₴1,6 млрд

Ірина Олехнович
Обстріли Херсонщини: є загиблі і поранені, пошкоджені будинки та газогін
Росіяни атакували три громади на Миколаївщині: пошкоджені будинки
Прифронтові підприємства зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників через «Дію»

Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

Росіяни атакували три громади на Миколаївщині: пошкоджені будинки

«Покрівля стара, скрізь тече», — у миколаївському концерт-холі «Юність» за ₴3,3 млн замінять дах

