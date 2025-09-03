Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Він знає мою позицію», — Трамп заявив, що не має «меседжів» для Путіна

Дональд Трамп та Володимир Путін. Архівне фото: APДональд Трамп та Володимир Путін. Архівне фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має окремого послання для Володимира Путіна щодо війни в Україні. За його словами, російський лідер сам ухвалить рішення, а США вже діятимуть, виходячи з цього.

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі, повідомляє «Укрінформ».

«У мене немає жодного меседжу для президента Путіна. Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше», — заявив Дональд Трамп.

Також він додав: як би не вчинила Росія, США або підтримають це рішення, або виступлять проти.

«Якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що станеться», — підсумував американський президент.

Нагадаємо, що у середу, 3 вересня, російський президент Володимир Путін заявив, що питання територіальної приналежності України, на його думку, мають вирішуватися шляхом референдуму.

Також президент РФ сказав, що проведе переговори, якщо український лідер приїде до Москви.

