«Він знає мою позицію», — Трамп заявив, що не має «меседжів» для Путіна
- Альона Коханчук
20:12, 03 вересня, 2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має окремого послання для Володимира Путіна щодо війни в Україні. За його словами, російський лідер сам ухвалить рішення, а США вже діятимуть, виходячи з цього.
Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі, повідомляє «Укрінформ».
«У мене немає жодного меседжу для президента Путіна. Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше», — заявив Дональд Трамп.
Також він додав: як би не вчинила Росія, США або підтримають це рішення, або виступлять проти.
«Якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що станеться», — підсумував американський президент.
Нагадаємо, що у середу, 3 вересня, російський президент Володимир Путін заявив, що питання територіальної приналежності України, на його думку, мають вирішуватися шляхом референдуму.
Також президент РФ сказав, що проведе переговори, якщо український лідер приїде до Москви.
