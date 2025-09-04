Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Ректори прифронтових вишів закликають змінити умови вступу для абітурієнтів. Фото: МикВісті

Ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков заявив про необхідність змінити умови вступу для абітурієнтів з прифронтових регіонів. Правила для Миколаївщини, Харківщини, Запоріжжя та інших областей не можуть бути ідентичними до більш безпечних регіонів.

Про це він сказав під час спільного брифінгу ректорів провідних університетів міста, пишуть «МикВісті».

— На мій погляд, наша влада поки що не думає так, як би нам хотілось саме про дітей, які тут знаходяться. Особливо в наших прифронтовых областях. Умови вступу, звичайно, не повинні бути однаковими для дітей, які знаходяться і хочуть вступати в наші виші в прифронтовій зоні, і, наприклад, на Західній Україні, на Львівщині, Ужгороді чи інших містах. Це, я думаю, що будь-яка людина розуміє, не потрібно пояснювати чому. І, звичайно, що екзамени, наприклад, ЗНО, те, що здають школярі. Як вони здають тут, в наших областях, і як вони здають, наприклад, в інших, більш безпечніших областях нашої. Це теж дуже впливає на результати і потім уже на можливість вступу. На жаль, все це не враховується, на мій погляд, — сказав Євген Трушляков.

За словами ректора, представники університетів прифронтових областей неодноразово зверталися до урядових структур із відповідними пропозиціями. Частину аргументів, за його словами, вдалося донести і тема вже обговорюється на рівні Ради.

— Відбудеться засідання парламентського Комітету з питань освіти і науки щодо внесення змін до закону «Про вищу освіту». Йтиметься саме про особливості вступу для фронтових регіонів. На жаль, ректорів туди не запросили, хоча ми наполягали на можливості виступити і пояснити умови зсередини, — зауважив він.

Він підкреслив, що разом з колегами із Запоріжжя, Харкова та Сум виступає за спрощення умов вступу хоча б на контрактну форму навчання: достатньо було б позитивного результату ЗНО, без завищених бар’єрів.

— Це не тільки я про Миколаївщину говорю, ми маємо спільну позицію із Запорозькими, Вишами, Харківськими, Сумськими, тобто всі наші прифронтові області виступають з таких єдиних позицій, — додав ректор.

Зазначимо, що у серпні президент Володимир Зеленський заявив, що дав уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій. Нагадаємо, що основна вступна кампанія до закладів вищої освіти офіційно завершилася. Понад 207 тисяч абітурієнти подали більше 904 тисяч заяви на вступ. Найпопулярнішою спеціальністю цього року став менеджмент.

Для закладів вищої освіти Миколаївської області Кабінет Міністрів виділив 30,6 мільйона гривень. Кошти підуть на підтримку роботи університетів, які продовжують навчальний процес попри постійні повітряні тривоги та обстріли.