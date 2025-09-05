За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей, — дані мерії

Менше безробіття, більше робочих місць, але менше людей. Архів: «МикВісті»

Населення Миколаєва за три роки зменшилося більш ніж на 75 тисяч осіб. Якщо у лютому 2022 року в місті мешкало близько 469 тисяч людей, то станом на початок 2025 року у реєстрі громади зафіксовано лише 394,3 тисячі людей. Таким чином, за три роки місто втратило понад 75 тисяч людей.

Про це свідчать дані департаменту економічного розвитку міської ради у прогнозі бюджету громади на 2026–2028 роки, пишуть «МикВісті».

Разом із тим кількість офіційно зареєстрованих безробітних по місту у 2026 році прогнозують на рівні 804 осіб, а вже у 2028 році — 756.

Миколаїв також залишається містом, яке приймає внутрішньо переміщених осіб. Якщо на початку 2025 року їх було 63,6 тисячі, то у 2028 році очікується понад 73 тисячі.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку в Миколаєві.Джерело: інформація департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради

Попри демографічний спад, ситуація на ринку праці демонструє покращення. За даними обласного центру зайнятості, кількість безробітних у Миколаївському районі зменшилася на 34,5% — з 8 751 особи на початку 2024 року до 5 729 на початок 2025 року. У рамках державної програми «єРобота» 10 містян навіть відкрили власну справу.

Разом із цим зростатиме і рівень доходів. Середня заробітна плата у місті, за прогнозом, підніметься з 18 тисяч гривень у 2024 році до 25 тисяч гривень у 2028 році.

Нагадаємо, що у міськраді Миколаєва розповіли як підтримують бізнес під час війни: підприємців опитують через гугл-форми, збирають проблемні питання та допомагають долучатися до грантових програм.