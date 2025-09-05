Майже половина поїздок у Миколаєві сплачуються за допомогою QR-кода
15:38, 05 вересня, 2025
У серпні мешканці та гості Миколаєва понад 240 тисяч разів скористалися системою єдиного QR-коду для оплати проїзду в міському електротранспорті. Загалом частка оплат QR-кодом у середньому складає вже 45%.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, дедалі більше пасажирів обирають онлайн-оплату. З початку року частка оплат через QR-код у середньому становить 45%.
— QR-код дає змогу сплачувати за поїздку 8 гривень будь-яким банком світу, тоді як у водія квиток коштує 10 гривень. Додатковою перевагою є можливість безкоштовної пересадки протягом 90 хвилин на різні маршрути трамваїв і тролейбусів — це дозволяє заощаджувати кошти та користуватися більшою кількістю маршрутів без додаткових витрат, — пояснив він.
Щоб скористатися системою, потрібно:
- додати картку в Apple Pay або Google Pay;
- просканувати QR-код у транспорті;
- обрати картку з національним кешбеком і підтвердити оплату.
Нагадаємо, у липні 2025 року таким способом оплатили близько 235 тисяч поїздок, що на 116% вище, ніж було в липні минулого року.
Раніше під час пресконференції міський голова Олександр Сєнкевич наголошував на перевагах впровадження системи єдиного електронного квитка для пасажирів «Миколаївелектротранс» і «Миколаївпастранс». Мер пояснив, що після підрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів це могло б дати змогу містянам пересідати з автобуса на тролейбус без необхідності повторної оплати. Водночас він пояснив, що електронний квиток у громадському транспорті досі не було запроваджено через високу вартість реалізації проєкту.
