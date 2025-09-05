Майже половина поїздок у Миколаєві сплачуються за допомогою QR-кода

У серпні понад 240 тисяч поїздок у Миколаєві оплатили через єдиний QR-код. Фото: Миквісті

У серпні мешканці та гості Миколаєва понад 240 тисяч разів скористалися системою єдиного QR-коду для оплати проїзду в міському електротранспорті. Загалом частка оплат QR-кодом у середньому складає вже 45%.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, дедалі більше пасажирів обирають онлайн-оплату. З початку року частка оплат через QR-код у середньому становить 45%.

— QR-код дає змогу сплачувати за поїздку 8 гривень будь-яким банком світу, тоді як у водія квиток коштує 10 гривень. Додатковою перевагою є можливість безкоштовної пересадки протягом 90 хвилин на різні маршрути трамваїв і тролейбусів — це дозволяє заощаджувати кошти та користуватися більшою кількістю маршрутів без додаткових витрат, — пояснив він.

Щоб скористатися системою, потрібно:

додати картку в Apple Pay або Google Pay;

просканувати QR-код у транспорті;

обрати картку з національним кешбеком і підтвердити оплату.

Нагадаємо, у липні 2025 року таким способом оплатили близько 235 тисяч поїздок, що на 116% вище, ніж було в липні минулого року.

Раніше під час пресконференції міський голова Олександр Сєнкевич наголошував на перевагах впровадження системи єдиного електронного квитка для пасажирів «Миколаївелектротранс» і «Миколаївпастранс». Мер пояснив, що після підрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів це могло б дати змогу містянам пересідати з автобуса на тролейбус без необхідності повторної оплати. Водночас він пояснив, що електронний квиток у громадському транспорті досі не було запроваджено через високу вартість реалізації проєкту.