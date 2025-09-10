Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 10 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Спортивна.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 9 Поздованя;
  • пул. Ізмалкова;
  • вул. Верхня;
  • вул. Романа Шухевича;
  • вул. Силікатна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, українців просять бути готовими до різних сценаріїв із електропостачанням цієї осені, адже після останніх обстрілів РФ ситуація в енергосистемі залишається тривожною.

Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Українців закликали підготуватися до можливих відключень світла восени
