Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
- Даріна Мельничук
7:45, 10 вересня, 2025
Сьогодні, 10 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- вул. Спортивна.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 9 Поздованя;
- пул. Ізмалкова;
- вул. Верхня;
- вул. Романа Шухевича;
- вул. Силікатна.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Нагадаємо, українців просять бути готовими до різних сценаріїв із електропостачанням цієї осені, адже після останніх обстрілів РФ ситуація в енергосистемі залишається тривожною.
Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».
