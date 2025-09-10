Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    10 вересня, 2025

  • 21.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 21.5° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині до зими готові 62% об’єктів теплопостачання

У Херсонській області перевірили готовність до опалювального сезону. Фото: freepik.comУ Херсонській області перевірили готовність до опалювального сезону. Фото: freepik.com

На Херсонщині триває підготовка до опалювального сезону. Станом на зараз 62% об’єктів централізованого теплопостачання вже готові до роботи.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, котельні підготовлені на 31%, центральні теплові пункти — на 78%, тепломережі — на 75,8%. Заклади соціальної сфери виконали підготовчі роботи на 70%, житловий фонд — на 24,6%.

Крім того, завершено монтаж чотирьох когенераційних установок, які забезпечать роботу котелень у разі відключення електроенергії.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксовано низький рівень підготовки житлового фонду до опалювального сезону. Станом на 4 серпня з 1233 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності отримали лише 30 — це лише 2,4% від загальної кількості.

Водночас комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.

Останні новини про: Херсонщина

Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути групу дітей
Ексмеру Херсона Миколаєнку присвоїли звання «Почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади»
У Херсоні після атаки росіян вигорів міський ринок
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсонщина

У Херсоні після атаки росіян вигорів міський ринок
Ексмеру Херсона Миколаєнку присвоїли звання «Почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади»
Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути групу дітей

Вночі польські військові збивали російські дрони, уряд заявив про «акт агресії»

В Україні дозволили бронювати працівників підприємств, що виробляють дрони та військову техніку

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay