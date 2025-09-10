На Херсонщині до зими готові 62% об’єктів теплопостачання

У Херсонській області перевірили готовність до опалювального сезону. Фото: freepik.com

На Херсонщині триває підготовка до опалювального сезону. Станом на зараз 62% об’єктів централізованого теплопостачання вже готові до роботи.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, котельні підготовлені на 31%, центральні теплові пункти — на 78%, тепломережі — на 75,8%. Заклади соціальної сфери виконали підготовчі роботи на 70%, житловий фонд — на 24,6%.

Крім того, завершено монтаж чотирьох когенераційних установок, які забезпечать роботу котелень у разі відключення електроенергії.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксовано низький рівень підготовки житлового фонду до опалювального сезону. Станом на 4 серпня з 1233 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності отримали лише 30 — це лише 2,4% від загальної кількості.

Водночас комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітувало, що станом на кінець червня підготувало до опалювального сезону 33 котельні.