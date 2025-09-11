Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Україні вперше офіційно підтвердили шлюб між двома чоловіками

Вперше в Україні суд визнав шлюбні відносини між двома чоловіками. Фото: «Інсайт»Вперше в Україні суд визнав шлюбні відносини між двома чоловіками. Фото: «Інсайт»

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Деснянського райсуду столиці, яким вперше в Україні встановлено факт наявності фактичних шлюбних відносин між одностатевою парою.

Про це повідомила громадська організація «Інсайт».

Йдеться про першого секретаря Посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіса та його партнера Тимура Левчука. Дипломат пояснив, що вони проживають разом як сім’я з 2013 року, мають спільний побут і витрати. У 2017 році пара провела цивільну церемонію одруження, а у 2021 році зареєструвала шлюб онлайн у місті Прово (США, штат Юта).

Суд встановив, що пара фактично проживає однією сім’єю, а апеляційна інстанція підтвердила це рішення. Активісти, які підтримували чоловіків під будівлею суду, наголошували на необхідності правового визнання для всіх сімей, незалежно від їхнього складу.

У «Інсайті» назвали це рішення важливим кроком до рівності й заявили, що продовжать працювати над розширенням правового захисту для ЛБТК+ спільноти в Україні.

Вперше в Україні суд визнав шлюбні відносини між двома чоловіками. Фото: «Інсайт»Вперше в Україні суд визнав шлюбні відносини між двома чоловіками. Фото: «Інсайт»

Раніше повідомлялось, що Таїланд стане першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізує одностатеві шлюби. Сенат королівства схвалив законопроєкт про шлюбну рівність. Водночас Росія визнала ЛГБТ «міжнародною екстремістською організацією», яку необхідно заборонити. Відтепер в РФ можуть увʼязнити та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема й у соцмережах.

Нагадаємо, що у Європі одностатеві шлюби легалізували вже 22 країни. Генеральний синод Англіканської церкви дозволив священникам благословляти одностатеві шлюби й цивільні партнерства, водночас церковні вінчання для таких пар і далі заборонятимуться. Це рішення свідчить про компроміс між консервативним і ліберальним крилом Англіканської церкви.

В Українській греко-католицькій церкві заявили, що декларація Fiducia Supplicans, яку затвердив тоді ще Папа Римський Франциск та яка дозволяє благословляти пари однієї тієї самої статі, «не має правової сили» для її вірян.

Крім того, опитування показало, що в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.

Росія визнала ЛГБТ «екстремістською організацією»
Перша країна у Південно-Східній Азії: Таїланд легалізує одностатеві шлюби
Перша країна у Південно-Східній Азії: Таїланд легалізує одностатеві шлюби
Росія визнала ЛГБТ «екстремістською організацією»

