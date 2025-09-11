Як можна приєднатися до армії: у Миколаївському ТЦК пояснили основні шляхи

Миколаївський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував роз’яснення, якими шляхами можна потрапити на військову службу.

Про це вони розповіли на своїй сторінці в Facebook.

Є чотири шляхи потрапити до війська:

через ТЦК та СП за місцем проживання. Тут уточнюють облікові дані, визначають придатність за станом здоров’я і пропонують наявні вакансії.

через онлайн-платформи з вакансіями. Підрозділи регулярно публікують оголошення — від водіїв та медиків до операторів дронів.

через рекрутингові центри. Вони діють при різних видах військ і допомагають швидко підібрати підрозділ. Наприклад, 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ або Drone Force.

безпосередньо у військовий підрозділ. Якщо є знайомі у частині, можна звернутися напряму до рекрутингових груп. Документи однаково оформлюються через ТЦК та СП.

Службу можна розпочати як у рамках мобілізації, що стосується військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років, так і за контрактом, який можуть підписати громадяни від 18 до 60 років. Контракт передбачає підйомну допомогу, стабільне грошове забезпечення, а також можливість самостійно обрати підрозділ і спеціальність. Для молоді діє окремий формат «18–24», який відкриває доступ до сучасних підрозділів, де особливо потрібна енергія і нове мислення.

У ТЦК наголошують: мобілізація гарантує, що армія має достатньо сил для виконання завдань. Контрактна служба дає можливість реалізувати власні здібності й обрати бажаний напрямок.

«Це вибір дорослого громадянина — і від нього залежить не лише особиста доля, а й доля країни. Бо сьогодні питання стоїть просто: хто, як не ми?» — йдеться у повідомленні Миколаївського ТЦК та СП.

Нагадаємо, протягом серпня в Україні зафіксували 218 інцидентів, повʼязаних з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки — 198 з них виявилися неправдивими.