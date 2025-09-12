75% українців підтримують посилення відповідальності за порушення ПДР, — опитування

75% українців підтримують посилення відповідальності за ПДР, – опитування Фото: УНІАН

Три чверті українців підтримують посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР), а понад половина — не вважають українські дороги безпечними.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру “Info Sapiens”, повідомляє кампанія «За безпечні дороги».

Так, відповідаючи на запитання «Чи вважаєте ви українські дороги безпечними?», близько 54% учасників опитування дали негативну відповідь: «повністю так не вважаю» обрали 17%, ще 37% відповіли «скоріше ні». Українці, хто обрав відповідь «ні», вважають, що центральні органи державної влади роблять недостатньо, аби зменшити травматизм і смертність на українських дорогах.

Оцінка рівня безпеки дорожнього руху на українських дорогах. Фото: Info Sapiens

Більшість опитаних висловились категорично «за» посилення санкцій проти зухвале поводження на дорогах. На запитання про підтримку законопроєкту №12172, який передбачає позбавлення права керування для водіїв, які три або більше разів на рік порушують правила обгону та проїзду перехресть, їздять на червоний або не пропускають пішоходів на переходах, 77% дали ствердну відповідь. Серед них 46% опитаних «підтримують повністю», і ще 30% — «скоріше так».

Рівень підтримки Законопроєкту 12172 щодо повторності порушень ПДР та його гендерно-вікова складова Фото: Info Sapiens

Рівень підтримки Законопроєкту 12172 щодо повторності порушень ПДР та його гендерно-вікова складова Фото: Info Sapiens

На запитання про запровадження штрафу у розмірі 340 гривень за перевищення швидкості від 10 до 20 кілометрів на годину 75% опитаних підтримали цю ініціатив. Не підтримують такі зміни 23% опитаних, а ще 2% не визначились.

Рівень підтримки Законопроєкту 13314 щодо перевищення швидкості і його гендерна складова. Фото: Info Sapiens

Рівень підтримки Законопроєкту 13314 щодо перевищення швидкості і його гендерна складова. Фото: Info Sapiens

На думку експертів, проблема дорожньої безпеки в Україні потребує термінових заходів.

—З березня минулого року після підписання Маніфесту “За безпечні дороги в Україні” загинуло близько 4000 людей, серед яких понад 300 дітей. Це не просто цифри – це щоденна трагедія на наших дорогах. Соціологічне дослідження показує, що українці прагнуть безпеки у своїх містах і на вулицях. — повідомили Олеся Холопік, директорка ЦЕДЕМ

Репрезентативне соціологічне дослідження провів дослідницький центр “Info Sapiens” на замовлення Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ). Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у серпня 2025 року в усіх областях України за винятком АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей, а також окремих тимчасово окупованих територій, де немає зв’язку. Вибірка дослідження склала 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0.95%.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що згідно з даними опитування соціологічної групи «Рейтинг» Зеленський лідирує в президентських рейтингах серед населення, тоді як Залужний очолює парламентські симпатії.