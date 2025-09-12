Від початку серпня поліцейські разом із волонтерами та місцевою владою евакуювали 122 дитини з прибережних сіл правобережжя Херсонської області.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

«З початку серпня цього року ювенали вивезли вже 122 дитини у супроводі батьків або опікунів. Евакуаційні рейси відбувалися переважно з прибережних сіл, де через ворожий терор зруйнована інфраструктура, відсутні елементарні умови для життя, а освітній процес фактично неможливий», — сказав начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонщини Віталій Сайфутдінов.

Дітей разом із батьками чи опікунами доправили до більш безпечних регіонів, де вони зможуть навчатися й розвиватися, зазначають у поліції.

З прибережних сіл Херсонщини евакуювали 122 дитини. Фото: Нацполіція З прибережних сіл Херсонщини евакуювали 122 дитини. Фото: Нацполіція З прибережних сіл Херсонщини евакуювали 122 дитини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Херсоні з мікрорайону Корабел евакуювали всіх дітей. Нині на території мікрорайону залишаються ще понад 220 дорослих.

Через російські обстріли у Херсоні пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком.

Також журналісти показали, як триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів. Наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода.