SaveDnipro запрошує миколаївців на навчальний курс про зелене відновлення України

ГО SaveDnipro запрошує активних громадян Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей на навчальний курс «Основи зеленого відновлення України».

Зелена відбудова. Фото: depositphotos.com

Щодня Україна відбудовує уражені об’єкти, інвестує в інфраструктурні проєкти, відновлює економіку. Але чи використаємо ми відбудову як шанс на модернізацію країни? Чи буде повоєнна Україна більш стійкою до екологічних викликів, дружньою до довкілля, безпечною для громадського здоров’я, відповідальною перед наступними поколіннями?

Для того, щоб це сталося, необхідно дотримуватися принципів «зеленого відновлення». В кожному проєкті мають враховуватися вимоги, які продиктовані змінами клімату, обмеженістю ресурсів, вразливістю навколишнього середовища і людського здоров’я.

Драйвером «зеленого відновлення» мають бути активні громадяни. А для цього їм потрібні знання, які допоможуть впливати на процеси відновлення і відбудови.

ГО SaveDnipro запрошує активних громадян Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей на навчальний курс, під час якого вони дізнаються:

чим «зелене відновлення» відрізняється від звичайної відбудови «як було»;

як громадськість може впливати на процеси відновлення;

які процедури передбачають участь громадськості в ухваленні рішень, що стосуються довкілля;

як відстежувати екологічну ситуацію в своєму регіоні;

які практичні навички посилять вплив громадськості.

Навчальний курс читатимуть фахівці з практичним досвідом громадської діяльності та профільної роботи в органах державної та місцевої влади, які опікуються довкіллям. Тож вони мають про що розповісти і з власного досвіду.

Орієнтовний час початку курсу: другий тиждень жовтня.

Для участі в навчальному курсі потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKCuFJWCwh8Etphh01V8b2j0XQPsICZc8OFw8xD3-NJ2Upjg/viewform

Реєстрація відкрита до 30 вересня 2025 року (включно). Час і дати занять будуть надіслані зареєстрованим учасникам на E-mail.

Проєкт «Зелене відновлення Півдня: сила громад» реалізується ГО SaveDnipro за підтримки Європейського фонду за демократію (EED).

