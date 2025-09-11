У Миколаєві інвентаризують зелені насадження: дерева та кущі поки порахували по 10 локаціях

Дуби у зеленій зоні на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві почали інвентаризацію дерев та чагарників у скверах та парках. Наразі фахівці «Миколаївських парків» обстежили 10 зелених зон.

Про це повідомили на комунальному підприємстві у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Роботу з підрахунку зелених насаджень розпочали з квітня 2024 року. У «Миколаївських парках» зазначають, що робитимуть вони це лише у проміжку з квітня по жовтень.

Наразі проінспектували та склали щоденники насаджень для 10 зелених зон по місту, а саме:

Сквер «Аркасівський» по вулиці Аркасівській, ріг вулиці Адміральської — площа 13233 (дерев — 201, кущів —20, живоплоти — 165,8 погонних метрів)

по вулиці Аркасівській, ріг вулиці Адміральської — площа 13233 (дерев — 201, кущів —20, живоплоти — 165,8 погонних метрів) Сквер імені Михайла Александрова по проспекту Центральному ріг вулиці Бузника — площа 4113 (дерев — 155, кущів — 1116)

по проспекту Центральному ріг вулиці Бузника — площа 4113 (дерев — 155, кущів — 1116) Сквер «Північна родина» по вулиці Архітектора Старова — проща 1264 (кущів — 22)

по вулиці Архітектора Старова — проща 1264 (кущів — 22) Сквер «Молодіжний» по вулиці Архітектора Старова — площа 3415 (дерев — 59)

по вулиці Архітектора Старова — площа 3415 (дерев — 59) Сквер «Памʼяті» по вулиці Силікатна — площа 3415 (дерев — 59)

по вулиці Силікатна — площа 3415 (дерев — 59) Сквер «Автомобіліст» по проспекту Героїв України — площа 2287 (дерев — 29, кущів — 1, живоплоти — 10 погонних метрів)

по проспекту Героїв України — площа 2287 (дерев — 29, кущів — 1, живоплоти — 10 погонних метрів) Сквер «Чумацький» на перехресті ПГУ та вулиці Малко-Тирнівської — площа 2530 (дерев — 67, кущів — 3)

на перехресті ПГУ та вулиці Малко-Тирнівської — площа 2530 (дерев — 67, кущів — 3) Вулиця Соборна від вулиці Ігоря Бензая до Адміральської — площа 34727 (дерев — 240)

від вулиці Ігоря Бензая до Адміральської — площа 34727 (дерев — 240) Вулиця Шевченко від вулиці Терасна до Громадянської — площа 11403 (дерев — 434, кущів — 110, живоплоти — 19,4 погонних метри)

від вулиці Терасна до Громадянської — площа 11403 (дерев — 434, кущів — 110, живоплоти — 19,4 погонних метри) Вулиця Вадима Благовісного від Варварівського узвозу до вулиці Садова — площа 37354 (дерев — 591, кущів — 44, живоплоти — 136,7 погонних метри)

Більш детально про породи дерев, які там ростуть, можна дізнатися у додатку:

У «Миколаївських парках» зазначають, що проводитимуть інвентаризацію зелених насаджень щороку, однак зараз роблять це фактично без підтримки міського бюджету. За підрахунками, повна інвентаризація дерев у Миколаєві коштує близько 15 мільйонів гривень, але таких грошей у міста немає.

«Під час підготовки бюджетного запиту на наступний рік КП «Миколаївські парки» передбачає кошти на проведення інвентаризації зелених насаджень розташованих на обʼєктах благоустрою зеленого господарства Миколаєва, але у звʼязку з воєнним станом кошти на цю статтю витрат не виділяються», — зазначили на комунальному підприємстві.

Нагадаємо, що із січня 2022 року більшість зелених зон Миколаєва передали на баланс КП «Миколаївські парки». Підприємство доглядає за 263 парками, скверами та площами, а також за 424 зеленими ділянками вздовж вулиць. Лише три сквери й Соборна площа залишились у підпорядкуванні департаменту ЖКГ. Фактично «Миколаївські парки» стали головними доглядальниками зелених насаджень міста.

Проте з моменту передачі усіх зелених зон досі не зрозуміло, скільки кущів та дерев там ростуть. Департамент ЖКГ Миколаєва ще до 2022 року почав проводити інвентаризацію, але роботу так і не завершив. Дерева рахували кілька разів — у 2008-2009 та 2015-2018 роках, і тільки в парках та скверах. А от облік дерев уздовж вулиць і доріг у місті ніколи не робили.

Реклама

Начальниця відділу садово-паркового господарства КП «Миколаївські парки» Тетяна Скибицька в коментарі «МикВісті» пояснила, що сквери й парки передали підприємству разом із паспортами, тож там хоча б відомо, які дерева ростуть. А от із насадженнями вздовж вулиць ситуація інша — їх ніхто не обліковував, тому точних даних про види та стан цих дерев немає.

— Взагалі-то всі зелені насадження передали «Миколаївським паркам» для обслуговування та догляду за ними. Якщо по скверах та парках паспорти нам передали з департаменту ЖКГ і ми розуміємо, які рослини і в якому стані там знаходяться і яка балансова вартість. То по вулицях у нас поки немає такої інформації. І ми не розуміємо, які дерева по цій вулиці, яка кількість і в якому стані. Поки ми не проведемо інвентаризацію, ми не можемо сказати по вулицях, — говорить Тетяна Скибицька.

Нагадаємо, що жителі Миколаєва вже неодноразово скаржились на те, як у місті доглядають за деревами, парками й скверами. Так, містяни звертають увагу на проблеми із зеленими насадженнями в парку Перемоги та поскаржилась на ігнорування з боку міської влади.

Крім того, у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» з бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.

Там минулого року комунальники розпочали демонтаж старої чавунної огорожі, яка тягнулася вздовж алеї на проспекті. Цей паркан був встановлений ще за радянських часів і складався з масивних секцій із литого металу. Вже у 2025 році директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай під час прямого ефіру підтвердив, що чавунна огорожа буде повністю демонтована.

Для озеленення «Миколаївські парки» придбало 13 тисяч 380 кущів бірючини звичайної (Ligustrum vulgare) та інших видів кущів та 83 дерева за 3,5 мільйона гривень. Однак нині значна частина висаджених кущів засохла. На думку позаштатного інспектора ДЕІ південно-західного округу Дмитра Рябченка через те, що кущі поливають максимум 1-2 рази на місяць.

Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планує придбати 310 саджанців дерев на 1 мільйон гривень.

На комунальному підприємстві повідомили, що дерева будуть висаджені у парку «Ліски», на береговій зоні вулиці Лазурній, на бульварній частині вулиці Пограничній та вздовж вулиці Лазурній поблизу житлових будинків.

Зазначимо, що навесні 2025 року в Миколаєві комунальним підприємством «Миколаївські парки» не висаджено жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої містяни висадили 38 дерев.

У жовтні 2023 року на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» висадили саджанці молодих сосен. У березні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула.

У «Миколаївських парках» тоді відповіли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому, тому і загинули.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?»