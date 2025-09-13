До Дня міста у трамвайному депо Миколаєва з’явилася «Алея руху» з 43 сакур. Фото: Миколаївська міська рада

Напередодні річниці заснування Миколаєва на території трамвайного депо висадили 43 сакури, створивши нову екологічну локацію під назвою «Алея руху».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

До реалізації проєкту долучилися працівники КП «Миколаївелектротранс» та родини, де кілька поколінь працюють на підприємстві, забезпечуючи щоденну роботу електротранспорту.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько привітав колектив комунального підприємства.

— Приємно бачити, що ви всі працюєте не тільки за своїм основним напрямком, а й робите такі проєкти, які прикрашатимуть наше місто. Сподіваюсь, що ваш приклад надихатиме інших, — наголосив він.

Висадка дерев стала можливою завдяки участі Первинної профспілкової організації підприємства у конкурсі субгрантів від Агенції розвитку Миколаєва в межах програми Youth Climate Action Fund, що реалізується за підтримки Bloomberg Philanthropies та United Cities and Local Governments.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зазначив, що для проєкту було проведено всі підготовчі роботи, зокрема проклали систему поливу, щоб надалі доглядати за насадженнями.

— Проєкт, який ми реалізували – це можливість нагадати про важливість екологічних рішень у місті. Наше підприємство надає послуги перевезення пасажирів електротранспортом і цим самим вже робить свій внесок у зменшення викидів та розвиток сталого міського транспорту. Висадка сакур – ще один крок у підтримці зелених зон та формуванні культурного простору для мешканців і гостей Миколаєва — підкреслив Юрій Сметана.

У межах проєкту також оновили точку роздачі очищеної води, облаштували благоустрій території та оформили її художнім муралом, що поєднує історію та сучасність розвитку трамваїв у Миколаєві. Для молоді організовують тематичні екскурсії, щоб ознайомити з екологічністю електротранспорту та можливостями професійного розвитку на підприємстві.

