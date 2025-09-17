Рейтинг шкіл Миколаєва: хто цьогоріч кращий в місті

Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»

Інформаційно-освітній ресурс «Освіта.ua» опублікував оновлений рейтинг шкіл по обласним центрам України за підсумками мультипредметного тесту 2025 року. У Миколаєві перше місце посів ліцей імені професора Михайла Александрова.

За даними рейтингу, враховувались результати національного мультипредметного тесту, який у 2025 році склали випускники.

Зазначимо, що переможець в рейтингу — ліцей імені професора Александрова, минулого року у місті посідав третє місце. Цьогоріч навчальний заклад потрапив у ТОП-200 загальноукраїнського рейтингу шкіл і займає 143 місце.

ТОП-3 шкіл Миколаєва та області за результатами цьогорічного тесту:

Миколаївський ліцей імені професора Александрова — середній бал 157.5

Миколаївський ліцей №2 — середній бал 155.1

Миколаївський ліцей №38 «Муніципальний колегіум» імені Володимира Дмитровича Чайки — середній бал 150.8

Скриншот рейтингу з «Освіта.ua»

Загалом в рейтингу представлені 45 навчальних закладів міста. Останні місця займають Вище професійне училище суднобудування та Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу Василя Олексійовича Гречишникова.

Нагадаємо, що Миколаївська область показала одні з найнижчих результатів у цьогорічному національному мультипредметному тесті (НМТ).

У 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею імені Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.

Також читайте матеріал «МикВісті»: Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині.