Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    17 вересня, 2025

  • 24.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рейтинг шкіл Миколаєва: хто цьогоріч кращий в місті

Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»

Інформаційно-освітній ресурс «Освіта.ua» опублікував оновлений рейтинг шкіл по обласним центрам України за підсумками мультипредметного тесту 2025 року. У Миколаєві перше місце посів ліцей імені професора Михайла Александрова.

За даними рейтингу, враховувались результати національного мультипредметного тесту, який у 2025 році склали випускники.

Зазначимо, що переможець в рейтингу — ліцей імені професора Александрова, минулого року у місті посідав третє місце. Цьогоріч навчальний заклад потрапив у ТОП-200 загальноукраїнського рейтингу шкіл і займає 143 місце.

ТОП-3 шкіл Миколаєва та області за результатами цьогорічного тесту:

  • Миколаївський ліцей імені професора Александрова — середній бал 157.5
  • Миколаївський ліцей №2 — середній бал 155.1
  •  Миколаївський ліцей №38 «Муніципальний колегіум» імені Володимира Дмитровича Чайки — середній бал 150.8
Скриншот рейтингу з «Освіта.ua»Скриншот рейтингу з «Освіта.ua»

Загалом в рейтингу представлені 45 навчальних закладів міста. Останні місця займають Вище професійне училище суднобудування та Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу Василя Олексійовича Гречишникова.

Нагадаємо, що Миколаївська область показала одні з найнижчих результатів у цьогорічному національному мультипредметному тесті (НМТ).

У 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею імені  Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.

Також читайте матеріал «МикВісті»: Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині.

Останні новини про: Освіта

Цього року кожен десятий абітурієнт складав НМТ, перебуваючи за кордоном
Понад 900 родин на Миколаївщині оформили «Пакунок школяра»
«Усі внески мають бути добровільними», — освітня омбудсменка пояснила, чи повинні батьки здавати гроші у фонд класу
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

«Усі внески мають бути добровільними», — освітня омбудсменка пояснила, чи повинні батьки здавати гроші у фонд класу
Понад 900 родин на Миколаївщині оформили «Пакунок школяра»
Цього року кожен десятий абітурієнт складав НМТ, перебуваючи за кордоном

Сповідь «касира» судді з Миколаєва: Верховний Суд заявив про спробу дискредитації

СТАТТЯ

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

3 години тому

Депутати Південноукраїнська відмовилися поновити на посаді заступника мера Горностая, який виграв суд

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay