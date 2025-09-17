У Миколаєві відновили рух трамваїв №7 та №10 після ремонту колій біля зоопарку

Ремонт колій біля Миколаївського зоопарку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві після завершення ремонтних робіт біля зоопарку відновлюють рух трамваїв №7 та №10, які курсують у напрямку Широкої Балки.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що з 17 вересня електротранспорт працюватиме за оновленим графіком. Ознайомитися з розкладом можна на офіційному сайті підприємства.

У разі виникнення питань щодо руху трамваїв містяни можуть звернутися на гарячу лінію КП «Миколаївелектротранс» за телефоном: 095 084 38 04.

Оновлений розклад трамваїв №7 та №10. Ілюстрація: Миколаївелектротранс

Нагадаємо, ремонтні роботи на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Бедзая почали з 11 серпня. Тоді Юрій Сметана повідомив, що ремонт має тривати хоча б місяць, однак КП «Миколаївелектротранс» прагне завершити його раніше, організувавши роботу у дві зміни.

Вже з 3 вересня відновили проїзд для автотранспорту після завершення ремонтних робіт трамвайного переїзду на проспекті Богоявленському в районі Миколаївського зоопарку.