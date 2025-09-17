Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    17 вересня, 2025

  • 24.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відновили рух трамваїв №7 та №10 після ремонту колій біля зоопарку

Ремонт колій біля Миколаївського зоопарку. Фото: Миколаївська міська радаРемонт колій біля Миколаївського зоопарку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві після завершення ремонтних робіт біля зоопарку відновлюють рух трамваїв №7 та №10, які курсують у напрямку Широкої Балки.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що з 17 вересня електротранспорт працюватиме за оновленим графіком. Ознайомитися з розкладом можна на офіційному сайті підприємства.

У разі виникнення питань щодо руху трамваїв містяни можуть звернутися на гарячу лінію КП «Миколаївелектротранс» за телефоном: 095 084 38 04.

Оновлений розклад. Ілюстрація: МиколаївелектротрансОновлений розклад трамваїв №7 та №10. Ілюстрація: Миколаївелектротранс

Нагадаємо, ремонтні роботи на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Бедзая почали з 11 серпня. Тоді Юрій Сметана повідомив, що ремонт має тривати хоча б місяць, однак КП «Миколаївелектротранс» прагне завершити його раніше, організувавши роботу у дві зміни.

Вже з 3 вересня відновили проїзд для автотранспорту після завершення ремонтних робіт трамвайного переїзду на проспекті Богоявленському в районі Миколаївського зоопарку.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Майже половина поїздок у Миколаєві сплачуються за допомогою QR-кода
До Дня міста у трамвайному депо Миколаєва з’явилася «Алея руху» з 43 сакур
У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10 у напрямку Широкої Балки
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10 у напрямку Широкої Балки
До Дня міста у трамвайному депо Миколаєва з’явилася «Алея руху» з 43 сакур
Майже половина поїздок у Миколаєві сплачуються за допомогою QR-кода

Сповідь «касира» судді з Миколаєва: Верховний Суд заявив про спробу дискредитації

СТАТТЯ

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

3 години тому

Депутати Південноукраїнська відмовилися поновити на посаді заступника мера Горностая, який виграв суд

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay