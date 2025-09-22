На Первомайщині захворюваність на грип та ковід перевищила епідпоріг
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:26, 22 вересня, 2025
-
У Миколаївській області за останній місяць різко зросла кількість випадків захворювання на грип та коронавірус. Зокрема, у Первомайському районі рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4%.
За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, з 15 по 21 вересня зареєстрували 4931 випадок захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19. Серед них 441 пацієнт мав підтверджений діагноз коронавірусу. Найбільше хворіють діти, їхня частка становить понад 65% від усіх випадків.
У порівнянні з позаминулим тижнем загальний рівень захворюваності зріс на 19,4%. Серед дітей приріст склав 24% (3224 випадки), серед дорослих — 11,4% (1707 випадків).
Загалом по області показники залишаються нижчими за епідемічний поріг на 6,5%. Водночас у Первомайському районі зафіксували його перевищення.
У самому Миколаєві навпаки спостерігається зниження захворюваності на COVID-19, зокрема кількість нових випадків зменшилася на 35 (з 229 до 194 за тиждень).
За тиждень, до лікарень області госпіталізували 153 пацієнти з діагнозами грип та ГРВІ, з них 64 — із COVID-19. У відділення інтенсивної терапії потрапили четверо хворих.
Раніше повідомлялось, що на початку вересня в області захворіли 4131 людина, з них 531 — на коронавірус.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.