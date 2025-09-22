Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Первомайщині захворюваність на грип та ковід перевищила епідпоріг

На Миколаївщині за тиждень на грип та ковід захворіло майже 5 тисяч людей. Архівне фото «МикВісті»На Миколаївщині за тиждень на грип та ковід захворіло майже 5 тисяч людей. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області за останній місяць різко зросла кількість випадків захворювання на грип та коронавірус. Зокрема, у Первомайському районі рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4%.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, з 15 по 21 вересня зареєстрували 4931 випадок захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19. Серед них 441 пацієнт мав підтверджений діагноз коронавірусу. Найбільше хворіють діти, їхня частка становить понад 65% від усіх випадків. 

У порівнянні з позаминулим тижнем загальний рівень захворюваності зріс на 19,4%. Серед дітей приріст склав 24% (3224 випадки), серед дорослих — 11,4% (1707 випадків).

Загалом по області показники залишаються нижчими за епідемічний поріг на 6,5%. Водночас у Первомайському районі зафіксували його перевищення.

У самому Миколаєві навпаки спостерігається зниження захворюваності на COVID-19, зокрема кількість нових випадків зменшилася на 35 (з 229 до 194 за тиждень).

За тиждень, до лікарень області госпіталізували 153 пацієнти з діагнозами грип та ГРВІ, з них 64 — із COVID-19. У відділення інтенсивної терапії потрапили четверо хворих.

Раніше повідомлялось, що на початку вересня в області захворіли 4131 людина, з них 531 — на коронавірус.

