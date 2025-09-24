У Миколаївській облраді планують придбати систему для поіменних онлайн-голосувань

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Миколаївська обласна рада планує закупити електронну систему голосування для проведення засідань сесії в онлайн режимі.

Про це стало відомо під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки, пишуть «МикВісті».

Керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Тетяна Лабарткава зазначила, що під час ворожого удару по будівлі Миколаївської ОВА, була зруйнована і сесійна зала з системою для голосування. За її словами для проведення онлайн-сесій необхідно мати систему поіменного голосування.

Тетяна Лабарткава не вказала, яка це має бути система та її вартість, однак зазначила, що її невдовзі закуплять через систему Prozorro.

«Наша система, яка була встановлена в залі, на жаль, вона знищена. Війна триває і це дає підстави для проведення онлайн головування і надалі. Тому на ринку є вже розроблені системи голосування, які мають ідентифікацію кожного депутата. Не система Zoom, а кожному депутату буде надаватись окремий пароль та логін і в результатах голосування буде чітко вказано, що це проголосував саме той депутат», — пояснила Тетяна Лабарткава.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни міська рада Миколаєва не провела жодної сесії в офлайн-форматі. Починаючи з 24 лютого засідання проводяться виключно в зум-конференціях.

Раніше, у серпні 2023 року, «МикВісті» спілкувалися з головами депутатських фракцій, щоб дізнатися, чи підтримують вони вихід міської ради в очний формат роботи. На думку голів фракцій, це не змінить якість роботи депутатів. Зокрема, таку думку підтримали Артем Ільюк, Ганна Ременнікова та Федір Панченко.

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходу роботи міськради в очний режим.

Зазначимо, що сесії переважно в онлайн-режимі відбуваються і в облраді. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Водночас Віталій Кім привів приклад хоробрості Очакова, який майже щодня потерпає від російських обстрілів, зазначивши, що навіть в таких умовах всі сесії міськрада там проводить офлайн.

В свою чергу заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков розповів, що за весь час повномасштабного вторгнення депутатський корпус Очаківської міської ради проводив лише очні засідання сесій. Депутати збирались навіть в бомбосховищах.