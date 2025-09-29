На Миколаївщині за тиждень застудились понад 4,6 тис. людей

На Миколаївщині за тиждень на ГРВІ захворіли понад 4,6 тисячі людей. Архівне фото: «МикВісті»

Минулого тижня, з 22 по 28 вересня, у Миколаївській області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 4643 пацієнти, з них 317 — на COVID-19.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, серед хворих — 3010 дітей та 1633 дорослих. Показники захворюваності залишаються нижчими за епідемічний поріг на 11,9%.

Відзначається, що до лікарень госпіталізували 138 пацієнтів, серед них 57 із підтвердженим COVID-19. Один хворий перебуває у реанімації.

У Миколаєві на 32% знизився рівень захворюваності на коронавірус порівняно з попереднім тижнем — із 194 до 132 випадків.

Нагадаємо, що з 15 по 21 вересня в регіоні зареєстрували 4931 випадок захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19.