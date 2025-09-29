  • понеділок

На Миколаївщині за тиждень застудились понад 4,6 тис. людей

На Миколаївщині за тиждень на ГРВІ захворіли понад 4,6 тисячі людей. Архівне фото: «МикВісті»На Миколаївщині за тиждень на ГРВІ захворіли понад 4,6 тисячі людей. Архівне фото: «МикВісті»

Минулого тижня, з 22 по 28 вересня, у Миколаївській області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 4643 пацієнти, з них 317 — на COVID-19.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, серед хворих — 3010 дітей та 1633 дорослих. Показники захворюваності залишаються нижчими за епідемічний поріг на 11,9%.

Відзначається, що до лікарень госпіталізували 138 пацієнтів, серед них 57 із підтвердженим COVID-19. Один хворий перебуває у реанімації.

У Миколаєві на 32% знизився рівень захворюваності на коронавірус порівняно з попереднім тижнем — із 194 до 132 випадків.

Нагадаємо, що з 15 по 21 вересня в регіоні зареєстрували 4931 випадок захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19.

На Миколаївщині за тиждень народилось 100 малюків
На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1
СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ
новини

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук
новини

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1

Світлана Іванченко
новини

Не знадобилось: Миколаїв подарує Чорноморську обладнання за ₴4 млн

Катерина Середа
новини

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Аліса Мелік-Адамян
новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ
На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1
На Миколаївщині за тиждень народилось 100 малюків

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг

4 години тому

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук

Головне сьогодні