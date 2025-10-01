  • середа

    1 жовтня, 2025

  • 9.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Раді розповіли, скільки українців щомісяця стають до війська

У Раді повідомили, скільки українців щомісяця стають до війська. Архівне фото «МикВісті»У Раді повідомили, скільки українців щомісяця стають до війська. Архівне фото «МикВісті»

Щомісяця в Україні на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян, як у межах мобілізації, так і через систему рекрутингу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Media Center Ukraine.

За його словами, наразі до парламенту не надходили нові законодавчі ініціативи від сектору безпеки й оборони щодо змін у мобілізаційних процесах.

— Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили,— заявив Федір Веніславський.

Реклама

Питання щодо темпів мобілізації, за словами Веніславського, краще адресувати до Збройних Сил, Генерального штабу та Міністерства оборони.

— За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом, — зазначив нардеп.

Веніславський також підкреслив, що темпи мобілізації залишаються стабільними: різких змін у кількості мобілізованих чи в інших аспектах немає.

— Все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації, —  підкреслив народний депутат.

Раніше повідомлялось, що з вересня українці, яким понад 60 років, отримали право підписати контракт зі Збройними силами та розпочати службу.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ
Кулемети, автомати, пістолети: на Миколаївщині втратили або викрали понад 50 тисяч одиниць зброї
«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж
Реклама

Читайте також:

новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
новини

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім

Аліна Квітко
новини

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році

Юлія Бойченко
новини

Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж
Кулемети, автомати, пістолети: на Миколаївщині втратили або викрали понад 50 тисяч одиниць зброї
Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

4 години тому

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину

Юлія Бойченко

Головне сьогодні