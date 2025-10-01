У Раді розповіли, скільки українців щомісяця стають до війська

У Раді повідомили, скільки українців щомісяця стають до війська. Архівне фото «МикВісті»

Щомісяця в Україні на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян, як у межах мобілізації, так і через систему рекрутингу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Media Center Ukraine.

За його словами, наразі до парламенту не надходили нові законодавчі ініціативи від сектору безпеки й оборони щодо змін у мобілізаційних процесах.

— Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили,— заявив Федір Веніславський.

Питання щодо темпів мобілізації, за словами Веніславського, краще адресувати до Збройних Сил, Генерального штабу та Міністерства оборони.

— За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом, — зазначив нардеп.

Веніславський також підкреслив, що темпи мобілізації залишаються стабільними: різких змін у кількості мобілізованих чи в інших аспектах немає.

— Все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації, — підкреслив народний депутат.

Раніше повідомлялось, що з вересня українці, яким понад 60 років, отримали право підписати контракт зі Збройними силами та розпочати службу.