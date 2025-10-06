  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 13.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спецперепустки для водіїв під час комендантської годин: коли запрацюють у Києві

У Києві запровадять спецперепустки для водіїв під час комендантської години. Фото: kievvlast.com.uaУ Києві запровадять спецперепустки для водіїв під час комендантської години. Фото: kievvlast.com.ua

У столиці з’являться електронні спецперепустки, які дозволятимуть рух транспорту під час комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли запрацює система

Згідно з рішенням Ради оборони міста Києва, цифрові перепустки почнуть діяти з 2026 року.

Київській міській військовій адміністрації доручили:

  • спільно з 12-м Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити наказ і порядок використання таких перепусток;
  • звернутися до Київської обласної адміністрації із пропозицією поширити цифрову систему і на область;
  • створити інформаційно-комунікаційну систему управління перепустками для контролю за пересуванням транспорту.

Хто зможе користуватися перепустками

Нагадуємо, що комендантська година у Києві триває з 00:00 до 05:00.

Право на пересування в цей час матимуть лише:

  • працівники сектору безпеки та оборони України;
  • представники критичної інфраструктури міста (енергетика, зв’язок, медицина, транспорт).

У КМДА зазначають, що цифровий формат перепусток допоможе зробити систему більш прозорою.

«У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об'єктах критичної інфраструктури міста», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години.

Останні новини про: Війна в Україні

Бійці СБС вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії
Зеленський: Україна виробляє вже 40 САУ «Богдана» на місяць
Російський снаряд влучив у будинки на Херсонщині: загинула жінка, поранені троє дітей
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський снаряд влучив у будинки на Херсонщині: загинула жінка, поранені троє дітей
Зеленський: Україна виробляє вже 40 САУ «Богдана» на місяць
Бійці СБС вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії

Кім: Україна «живе в кайф» у порівнянні з Афганістаном, Єменом та Палестиною

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами: треба ₴64 млн

3 години тому

У Заводському районі шукають донорів, щоб відновити природні джерела біля Великої Коренихи

Альона Коханчук

Головне сьогодні