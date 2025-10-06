Спецперепустки для водіїв під час комендантської годин: коли запрацюють у Києві

У Києві запровадять спецперепустки для водіїв під час комендантської години. Фото: kievvlast.com.ua

У столиці з’являться електронні спецперепустки, які дозволятимуть рух транспорту під час комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли запрацює система

Згідно з рішенням Ради оборони міста Києва, цифрові перепустки почнуть діяти з 2026 року.

Київській міській військовій адміністрації доручили:

спільно з 12-м Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити наказ і порядок використання таких перепусток;

звернутися до Київської обласної адміністрації із пропозицією поширити цифрову систему і на область;

створити інформаційно-комунікаційну систему управління перепустками для контролю за пересуванням транспорту.

Хто зможе користуватися перепустками

Нагадуємо, що комендантська година у Києві триває з 00:00 до 05:00.

Право на пересування в цей час матимуть лише:

працівники сектору безпеки та оборони України;

представники критичної інфраструктури міста (енергетика, зв’язок, медицина, транспорт).

У КМДА зазначають, що цифровий формат перепусток допоможе зробити систему більш прозорою.

«У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об'єктах критичної інфраструктури міста», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години.