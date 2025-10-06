Спецперепустки для водіїв під час комендантської годин: коли запрацюють у Києві
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:47, 06 жовтня, 2025
-
У столиці з’являться електронні спецперепустки, які дозволятимуть рух транспорту під час комендантської години.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Коли запрацює система
Згідно з рішенням Ради оборони міста Києва, цифрові перепустки почнуть діяти з 2026 року.
Київській міській військовій адміністрації доручили:
- спільно з 12-м Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити наказ і порядок використання таких перепусток;
- звернутися до Київської обласної адміністрації із пропозицією поширити цифрову систему і на область;
- створити інформаційно-комунікаційну систему управління перепустками для контролю за пересуванням транспорту.
Хто зможе користуватися перепустками
Нагадуємо, що комендантська година у Києві триває з 00:00 до 05:00.
Право на пересування в цей час матимуть лише:
- працівники сектору безпеки та оборони України;
- представники критичної інфраструктури міста (енергетика, зв’язок, медицина, транспорт).
У КМДА зазначають, що цифровий формат перепусток допоможе зробити систему більш прозорою.
«У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об'єктах критичної інфраструктури міста», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.