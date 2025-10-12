В Україні перевіряють стан доріг державного значення перед зимовим сезоном

В Україні перевіряють дороги перед зимою. Фото: Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

В Україні розпочали перевірку технічного стану автомобільних доріг перед початком зимового періоду.

Про це повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

До роботи залучені фахівці Служб відновлення в областях, представники Патрульної поліції, Укртрансбезпеки та підрядники.

Під час обстеження перевіряють, у якому стані дорожнє покриття, узбіччя, тротуари, автопавільйони та освітлення. Також дивляться, як працюють системи відеонагляду, чи є пошкодження на аварійно небезпечних ділянках і залізничних переїздах.

Оглядають стоянки, місця для відстою транспорту, майданчики габаритно-вагового контролю та рекламні щити біля доріг.

Усі недоліки фіксують, щоб усунути їх до початку зими та зробити рух безпечнішим і комфортнішим.

Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області шукає підрядника, який ремонтуватиме та доглядатиме за дорогами загального користування державного значення. Загальна очікувана вартість 1,6 мільярда гривень.