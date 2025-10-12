  • неділя

    12 жовтня, 2025

  • 13.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 13.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні перевіряють стан доріг державного значення перед зимовим сезоном

В Україні перевіряють дороги перед зимою. Фото: Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури УкраїниВ Україні перевіряють дороги перед зимою. Фото: Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

В Україні розпочали перевірку технічного стану автомобільних доріг перед початком зимового періоду.

Про це повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

До роботи залучені фахівці Служб відновлення в областях, представники Патрульної поліції, Укртрансбезпеки та підрядники.

Під час обстеження перевіряють, у якому стані дорожнє покриття, узбіччя, тротуари, автопавільйони та освітлення. Також дивляться, як працюють системи відеонагляду, чи є пошкодження на аварійно небезпечних ділянках і залізничних переїздах.

Оглядають стоянки, місця для відстою транспорту, майданчики габаритно-вагового контролю та рекламні щити біля доріг.

Усі недоліки фіксують, щоб усунути їх до початку зими та зробити рух безпечнішим і комфортнішим.

Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області шукає підрядника, який ремонтуватиме та доглядатиме за дорогами загального користування державного значення. Загальна очікувана вартість 1,6 мільярда гривень.

Останні новини про: Дороги

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси
Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила
На Миколаївщині потрібно понад ₴1,3 млрд для ремонту доріг, якими підвозять школярів
Реклама

Читайте також:

новини

Фалєєв, більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дороги

На Миколаївщині потрібно понад ₴1,3 млрд для ремонту доріг, якими підвозять школярів
Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила
«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли 16 дерев

«Довіра – це валюта медіа», — головна редакторка МикВісті Катерина Середа на Donbas Media Forum

7 годин тому

Нові правила в’їзду до ЄС: що зміниться для українців

Головне сьогодні