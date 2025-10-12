В Україні перевіряють стан доріг державного значення перед зимовим сезоном
-
- Аліна Квітко
-
•
-
11:39, 12 жовтня, 2025
-
В Україні розпочали перевірку технічного стану автомобільних доріг перед початком зимового періоду.
Про це повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
До роботи залучені фахівці Служб відновлення в областях, представники Патрульної поліції, Укртрансбезпеки та підрядники.
Під час обстеження перевіряють, у якому стані дорожнє покриття, узбіччя, тротуари, автопавільйони та освітлення. Також дивляться, як працюють системи відеонагляду, чи є пошкодження на аварійно небезпечних ділянках і залізничних переїздах.
Оглядають стоянки, місця для відстою транспорту, майданчики габаритно-вагового контролю та рекламні щити біля доріг.
Усі недоліки фіксують, щоб усунути їх до початку зими та зробити рух безпечнішим і комфортнішим.
Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області шукає підрядника, який ремонтуватиме та доглядатиме за дорогами загального користування державного значення. Загальна очікувана вартість 1,6 мільярда гривень.
