На Миколаївщині застудилося понад 4 тисячі людей: більшість хворих — діти

Минулого тижня, з 6 по 12 жовтня, у Миколаївській області на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 4195 людей, з них 185 — на COVID-19.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, найбільше пацієнтів серед дітей — 2793 випадки, це майже на рівні попереднього тижня. Серед дорослих кількість хворих зросла на 20 пацієнтів — 1402 випадки.

Загалом рівень захворюваності в області залишається нижчим за епідемічний поріг на 20,5%, а діти складають понад дві третини всіх хворих — 66,6%.

За тиждень до лікарень госпіталізували 135 людей із грипом або ГРВІ, з них 31 пацієнт мав підтверджений коронавірус. Важких випадків, що потребували лікування в реанімації або відділеннях інтенсивної терапії, не зафіксували.

У Миколаєві рівень захворюваності на COVID-19 залишився стабільним — 66 випадків, як і на попередньому тижні.

Крім того, фахівці дослідили 45 зразків з початку епідсезону, серед яких найбільше підтвердили наявність COVID-19.

Раніше повідомлялось, що регіоні на грип захворіли 4643 пацієнти, з них 317 — на COVID-19.

