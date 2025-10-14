  • вівторок

Клуб

Миколаївська область увійшла до трійки лідерів за посівами озимого ріпаку

Одне з полів у Миколаївській області, фото: «МикВісті»Одне з полів у Миколаївській області, фото: «МикВісті»

Станом на 14 жовтня українські сільгоспвиробники засіяли 4 083,2 тисячі гектарів озимих культур, що становить 62% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Озимі на зерно сіють у всіх областях України. Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці — 2 821,2 тисячі гектарів;
  • озимого ячменю — 222,0 тисяч гектарів;
  • озимого жита — 54,8 тисячі гектарів.

Серед лідерів за площами посівів зернових — Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

Водночас аграрії продовжують сівбу озимого ріпаку, якого вже засіяно 985,3 тисяч гектарів. Найбільше площ під цією культурою — у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях. Загалом 13 областей України вже завершили сівбу озимого ріпаку.

Довідково: ріпак — це олійна рослина родини капустяних, з насіння якої отримують ріпакову олію та шрот, що використовують у харчовій і кормовій промисловості.

Слід зазначити, що Миколаївщина також увійшла до лідерів серед регіонів із найбільшою кількістю підприємств, що працюють у сільському господарстві. Станом на кінець червня цього року в області зареєстровані майже 6,8 тисячі агрокомпаній.

