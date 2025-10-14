Машину, що розміновувала поля Миколаївщини та Херсонщини, відремонтували після удару «Ланцета»

Система для розмінування DOK-ING MV-10. Фото: twitter Жозеп Боррель

Розмінувальну машину DOK-ING MV-10, яка була пошкоджена внаслідок удару російського безпілотника «Ланцет», успішно відремонтували та повернули до роботи.

Про це повідомили в Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

До ураження «Надія» — саме так назвали вперше машину військові Державної спеціальної служби транспорту, коли отримали її у лютому 2024 року — встигла очистити 91,31 гектара сільськогосподарських земель на Херсонщині та Миколаївщині. Вона також знешкодила понад 1 350 вибухонебезпечних предметів, як касетні боєприпаси, міни, гранати та артилерійські снаряди.

Під час чергової операції техніку виявили ворожі розвідувальні дрони, після чого по ній завдали удару «Ланцетом». Завдяки можливості дистанційно керувати розмінувальною машиною оператори залишилися неушкодженими.

Відновлення та ремонт DOK-ING MV-10 тривали близько 20 днів. Фахівці української компанії A3Tech виконали повний демонтаж, замінили згорілі трубки та з’єднання, відновили корпус за допомогою лазерного різання та зварювання, змонтували нові баки, проводку та гідравлічну систему.

Після ремонту «Надія» успішно пройшла випробування в польових умовах — вона обробила понад 20 тисяч квадратних метрів території при максимальному навантаженні та підтвердила свою надійність.

