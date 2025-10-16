Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
- Ірина Олехнович
7:45, 16 жовтня, 2025
У четвер, 16 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі :
- вул. 2 Екіпажна
- вул. Водопровідна
Окремо з 9:00 до 17:00 світло буде відсутнє
- вул. Листопадна
- вул. Традиційна
- вул. Горохівська
- вул. Квітнева
- пр. Богоявленський
- вул. Прибузька
- пров. 5 Прибузький
Також з 8:00 до 12:00 проводитимуть роботи за адресами:
- вул. 1 Наскрізна
- вул. 2 Наскрізна
- вул. 3 Ялтинська
- вул. Євгена Єщенка
- вул. Є. Лапчевського
- вул. Аркасівська
- вул. Сінна
Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».
