Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У четвер, 16 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі :

вул. 2 Екіпажна

вул. Водопровідна

Окремо з 9:00 до 17:00 світло буде відсутнє

вул. Листопадна

вул. Традиційна

вул. Горохівська

вул. Квітнева

пр. Богоявленський

вул. Прибузька

пров. 5 Прибузький

Також з 8:00 до 12:00 проводитимуть роботи за адресами:

вул. 1 Наскрізна

вул. 2 Наскрізна

вул. 3 Ялтинська

вул. Євгена Єщенка

вул. Є. Лапчевського

вул. Аркасівська

вул. Сінна

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

