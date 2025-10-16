  • четвер

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

У четвер, 16 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі :

  • вул. 2 Екіпажна
  • вул. Водопровідна

Окремо з 9:00 до 17:00 світло буде відсутнє

  • вул. Листопадна
  • вул. Традиційна
  • вул. Горохівська
  • вул. Квітнева
  • пр. Богоявленський
  • вул. Прибузька
  • пров. 5 Прибузький

Також з 8:00 до 12:00 проводитимуть роботи за адресами:

  • вул. 1 Наскрізна
  • вул. 2 Наскрізна
  • вул. 3 Ялтинська
  • вул. Євгена Єщенка
  • вул. Є. Лапчевського
  • вул. Аркасівська
  • вул. Сінна

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

«Росія — це мій ворог», — Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін»

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Компанія з Ганновера допоможе Миколаєву в управлінні комунальним житлом: угоду підписано