Близько 5 млн українців зможуть безкоштовно перевірити здоров‘я: держава заплатить по ₴2 тис. за кожен

За рік безкоштовний скринінг здоров’я пройдуть близько 5 млн українців. Ілюстративне фото: Getty ImagesЗа рік безкоштовний скринінг здоров’я пройдуть близько 5 млн українців. Ілюстративне фото: Getty Images

У перший рік дії державної програми безкоштовного скринінгу здоров’я нею зможуть скористатися близько п’яти мільйонів українців.

Про повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає Інтерфакс-Україна.

— Це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше п'ять мільйонів людей. Загалом в Україні близько 19 мільйонів людей, віком від 40 років, — сказала Марія Карчевич.

Вартість одного обстеження становитиме близько двох тисяч гривень, і цю суму держава сплатить закладам охорони здоров’я за надані послуги. Пацієнти зможуть самостійно обирати, де проходити чекап — у державній чи приватній клініці.

Національна служба здоров’я моніторитиме внесення інформації про проведені обстеження до електронної системи охорони здоров’я.

В свою чергу, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що програма передбачає створення електронної картки, на яку надходитимуть кошти для проходження чекапу. До участі у програмі планують залучити й приватні клініки.

У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд заклав десять мільярдів гривень на виплати для громадян віком від 40 років, які зможуть пройти комплексний скринінг здоров’я — перевірку серця, судин, рівня цукру та стану ментального здоров’я.

Нагадаємо, що у Миколаєві народилася перша дитина, завдяки допоміжним репродуктивним технологіям у межах Програми медичних гарантій.

