Близько 5 млн українців зможуть безкоштовно перевірити здоров‘я: держава заплатить по ₴2 тис. за кожен
- Світлана Іванченко
10:29, 17 жовтня, 2025
У перший рік дії державної програми безкоштовного скринінгу здоров’я нею зможуть скористатися близько п’яти мільйонів українців.
Про повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає Інтерфакс-Україна.
— Це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше п'ять мільйонів людей. Загалом в Україні близько 19 мільйонів людей, віком від 40 років, — сказала Марія Карчевич.
Вартість одного обстеження становитиме близько двох тисяч гривень, і цю суму держава сплатить закладам охорони здоров’я за надані послуги. Пацієнти зможуть самостійно обирати, де проходити чекап — у державній чи приватній клініці.
Національна служба здоров’я моніторитиме внесення інформації про проведені обстеження до електронної системи охорони здоров’я.
В свою чергу, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що програма передбачає створення електронної картки, на яку надходитимуть кошти для проходження чекапу. До участі у програмі планують залучити й приватні клініки.
У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд заклав десять мільярдів гривень на виплати для громадян віком від 40 років, які зможуть пройти комплексний скринінг здоров’я — перевірку серця, судин, рівня цукру та стану ментального здоров’я.
