Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 23 жовтня, протягом дня у Миколаєві та області очікується густий туман.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, видимість становитиме лише 100-500 метрів. Наразі оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.