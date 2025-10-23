  • четвер

Найближчими годинами у Миколаєві та області очікується густий туман, — Гідрометцентр

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 23 жовтня, протягом дня у Миколаєві та області очікується густий туман.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, видимість становитиме лише 100-500 метрів. Наразі оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

