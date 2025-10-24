У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день

В школах Миколаєва виявили порушення у харчуванні дітей. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують запровадити дворазове харчування для учнів спортивних класів.

Про це йшла мова у середу, 22 жовтня, під час засідання комісії з питань законності та гласності, пишуть «МикВісті».

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що зміни до міської програми «Освіта» на 2025–2027 роки стосуються саме спеціалізованих спортивних класів.

— Ми доповнюємо пункт щодо забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти, у тому числі спеціальних та дошкільних відділень. Тепер до нього додаємо також спеціалізовані спортивні класи, що передбачено установчими документами закладів і погоджено з управлінням освіти, — зазначила Ганна Личко.

Загалом на забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти, включно зі спортивними класами, у 2025–2027 роках планується понад 5,17 мільярда гривень.

З них:

1,72 мільярда гривень — з місцевого бюджету,

212,7 мільйона гривень — з державного бюджету,

понад 3,2 мільярда гривень — за рахунок освітньої субвенції,

18,4 млн грн — зі спеціального фонду (власні надходження).

Найбільше фінансування передбачено на 2027 рік — понад 2 мільярди гривень.

За словами начальниці міського управління освіти Ганни Личко, спортивні класи впроваджуються за ініціативою Міністерства спорту. Учні відвідують уроки за звичайною шкільною програмою вранці, а після обіду займаються тренуваннями з обраного виду спорту.

Нині в Миколаєві працюють чотири такі класи: один у школі №36 (3-й клас) та три в гімназії №47 (6–8 класи).

Нагадаємо, що у школах Миколаєва під час перевірок їдалень виявили порушення в організації дитячого харчування: немає проточної гарячої води, розбитий посуд та проблеми зі зберіганням продуктів.

Як повідомили в Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області, після звернень батьків, омбудсмени надіслали запит до міського управління освіти.

Там відповіли, що міський голова створив спеціальну комісію, до якої увійшли представники влади, Держпродспоживслужби, депутати та батьківська громадськість. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили низку проблем.