У Миколаєві розширять мережу спортивних класів та забезпечать учнів харчуванням

Створення додаткових спортивних класів. Ілюстраційне фото Getty images

Виконком Миколаївської міськради підтримав зміни до Програми «Освіта» на 2025-2027 роки. Вони передбачають створення додаткових спортивних класів у школах міста та забезпечення їхніх учнів дворазовим гарячим харчуванням.

Відповідний проєкт рішення підтримали члени виконкому на засіданні 22 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Як повідомила начальниця міського управління освіти Ганна Личко, спортивні класи впроваджуються за ініціативою Міністерства спорту. Учні таких класів навчаються за звичайною шкільною програмою в першій половині дня, а в другій — проходять тренування з обраного виду спорту.

Наразі в Миколаєві працюють чотири такі класи: один — у школі №36 (3-й клас) та три — у гімназії №47 (6–8 класи). За словами Ганни Личко, проєкт має позитивні відгуки, тому місто планує його розширення та включення витрат на харчування до програми «Освіта».

Виконком підтримав рішення.

Нагадаємо, що спортсмен Олексій Середа з Миколаєва увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу у 2025 році.

