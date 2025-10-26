  • неділя

    26 жовтня, 2025

  • 13°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 26 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 13° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

27 жовтня в Україні обмежать подачу електроенергії для підприємств

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України тимчасово запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляють енергетики.

Про це повідомили в Укренерго

Обмеження діятимуть у два періоди:

  • з 07:00 до 11:00
  • з 15:00 до 19:00

Вони стосуватимуться промислових споживачів, відповідно до графіків обмеження потужності.

Для побутових споживачів (населення) вимкнень електроенергії наразі не прогнозується.

Водночас енергетики попереджають, що обсяги обмежень можуть змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго.

Також закликають усіх споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

Раніше повідомлялося, що ціни на електроенергію для побутових споживачів у 2026–2028 роках зростатимуть приблизно на 15% щороку.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Після російських атак Чернігів залишився без світла, місто перейшло на генератори
В усіх регіонах замість аварійних графіків запроваджують погодинні відключення світла
У більшості областей України завтра діятимуть графіки відключень світла
Реклама

Читайте також:

новини

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
новини

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві воркшоп прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

У більшості областей України завтра діятимуть графіки відключень світла
В усіх регіонах замість аварійних графіків запроваджують погодинні відключення світла
Після російських атак Чернігів залишився без світла, місто перейшло на генератори

У Миколаєві планують витратити майже ₴396 млн на модернізацію опалення в Інгульському районі

Альона Коханчук

У Миколаєві відстрочку від мобілізації з листопаду можна буде подати в ЦНАП та «Резерв+»

У «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітували про заміну понад 7 км тепломереж і ремонт 12 котелень