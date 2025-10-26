27 жовтня в Україні обмежать подачу електроенергії для підприємств

Відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України тимчасово запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляють енергетики.

Про це повідомили в Укренерго

Обмеження діятимуть у два періоди:

з 07:00 до 11:00

з 15:00 до 19:00

Вони стосуватимуться промислових споживачів, відповідно до графіків обмеження потужності.

Для побутових споживачів (населення) вимкнень електроенергії наразі не прогнозується.

Водночас енергетики попереджають, що обсяги обмежень можуть змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго.

Також закликають усіх споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

Раніше повідомлялося, що ціни на електроенергію для побутових споживачів у 2026–2028 роках зростатимуть приблизно на 15% щороку.