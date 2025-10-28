Українців попереджають про відключення світла 28 жовтня: коли введуть графіки
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
6:00, 28 жовтня, 2025
-
У вівторок, 28 жовтня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили у «Укренерго».
«28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи з обмеження споживання», — зазначили в компанії.
Згідно з повідомленням, графіки відключень для населення діятимуть із 08:00 до 22:00, охоплюючи 1–2 черги.
Для промислових підприємств обмеження потужності запровадять раніше — з 07:00 до 22:00.
В «Укренерго» наголосили, що час і масштаби обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів створив Координаційний штаб захисту енергетики — центр управління, який об’єднає роботу всіх відомств, що відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло та зв’язок.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.