Українців попереджають про відключення світла 28 жовтня: коли введуть графіки

Українців попередили про відключення світла 28 жовтня. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У вівторок, 28 жовтня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у «Укренерго».

«28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи з обмеження споживання», — зазначили в компанії.

Згідно з повідомленням, графіки відключень для населення діятимуть із 08:00 до 22:00, охоплюючи 1–2 черги.

Для промислових підприємств обмеження потужності запровадять раніше — з 07:00 до 22:00.

В «Укренерго» наголосили, що час і масштаби обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів створив Координаційний штаб захисту енергетики — центр управління, який об’єднає роботу всіх відомств, що відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло та зв’язок.