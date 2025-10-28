  • вівторок

Семирічного хлопчика, який жив під окупацією без батьків, повернули з Херсонщини разом з іншими дітьми

На підконтрольну Україні територію повернули дітей із окупації.

Ще кількох дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули на підконтрольну Україні територію.

Це дівчата та хлопці віком від 2 до 17 років, які пережили тиск окупаційної влади, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, серед дітей — семирічний хлопчик, який три роки жив із бабусею та дідусем на правому березі Херсонщини. Його батьки поїхали до Херсона, коли місто ще було окуповане, але не змогли повернутися — міст підірвали, а переправу закрили. Рідні ховали дитину від росіян і навіть оформили російські документи, проте влада готувалася вилучити хлопчика з родини.

Також на підконтрольну територію виїхала родина з 12-річною дівчинкою та 9-річним хлопчиком, які боялися відвідувати російську школу через погрози й цькування з боку однокласників.

Порятунок дітей відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

За даними ОВА, нині всі діти перебувають у безпеці, отримують психологічну допомогу, підтримку з документами та турботу своїх рідних. Загалом від початку року з тимчасово окупованих територій евакуювали 237 дітей.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час свого візиту до Києва представила нову гуманітарну ініціативу «Діти насамперед. Захистимо майбутнє України», спрямовану на допомогу та реабілітацію викрадених Росією українських дітей та їх родин.

