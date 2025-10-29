Патрульна поліція Миколаївської області шукає нових захисників порядку

У Миколаївській області триває набір до патрульної поліції. Ілюстративне фото: Патрульна поліція

Патрульна поліція Миколаївщини оголосила набір нових співробітників. Правоохоронці шукають відповідальних, ініціативних і небайдужих людей, готових щодня стояти на варті громадської безпеки.

«Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!», — зазначають у патрульній поліції.

Вимоги до кандидатів:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна загальна середня освіта;

наявність посвідчення водія категорії «В».

Етапи конкурсного відбору:

Подання онлайн-заявки;

Комп’ютерне тестування;

Медичне обстеження;

Перевірка фізичної підготовки;

Співбесіда з поліцейською комісією.

Подати анкету можна за посиланням: anketa.patrolpolice.gov.ua. Більше інформації можна знайти на сайті: my.patrolpolice.gov.ua

Номер телефону для контакту: 067 400 53 79, інспектор з рекрутингу надасть усі необхідні роз’яснення.

