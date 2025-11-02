  • неділя

Клуб

Частина Корабельного району буде без світла, через технічне обслуговування

Частина Корабельного у неділю буде без світла. Ілюстративне фото: «МикВісті»Частина Корабельного у неділю буде без світла. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У неділю, 2 листопада, у Корабельному районі Миколаєва планово відключили світло у зв’язку з проведенням технічного обслуговування електромереж.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

Світло тимчасово вимкнули з 09:00 до 18:00 за такими адресами:

  • вулиця Айвазовського: 25;
  • проспект Богоявленський: 321, 323/2, 323/3, 323, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325, 325/6Д, 325/6Г, 325/1, 325/2, 325/1Д, 327/2;
  • проспект Корабелів: 10, 14, 20/3, 20/2, 20, 22;
  • вулиця О. Ольжича: 3А, 3Б, 3В, 5А, 5Б, 5В, 7А.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

