Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Ексрятувальниця Олеся Бабій з «МастерШефу» перемогла у суді. Фото: «МикВісті»Ексрятувальниця Олеся Бабій з «МастерШефу» перемогла у суді. Фото: «МикВісті»

Колишня співробітниця Головного управління ДСНС у Миколаївській області Олеся Бабій, яку звільнили, через участь у телешоу «МастерШеф», домоглася скасування дисциплінарного стягнення. Суд визнав дії керівництва незаконними.

Про це повідомила депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська, пишуть «МикВісті».

— Понад п’ять місяців тривала історія миколаївської рятувальниці Олесі Бабій-Полежаєвої, яку після участі в телевізійному шоу піддали тиску й звільнили. У травні я публічно підняла це питання, направила депутатський запит до керівництва ДСНС і відтоді разом із командою супроводжувала справу. І ось нарешті — справедливе рішення! Суд визнав дії керівництва незаконними, а дисциплінарні стягнення — скасував, — зазначила депутатка.

Вона наголосила, що цей випадок є перемогою не лише для Олесі, а й для усіх жінок, які не бояться відстоювати свої права.

— Я хочу звернутися до всіх жінок. Не мовчіть. Не приймайте як норму тиск, хейт чи булінг. Будьте солідарними, підтримуйте одна одну, говоріть вголос про несправедливість. Лише разом ми можемо зламати стереотипи й відстояти право кожної українки бути незалежною, реалізованою та почутою, — впевнена Тетяна Домбровська.

Раніше, Миколаївський окружний адміністративний суд розглядав позов Олесі Бабій, звільненої через її участь у телешоу «МастерШеф».

Нагадаємо, майора служби цивільного захисту Головного управління ДСНС з Миколаєва Олесю Бабій звільнили з посади через її участь в популярному кулінарному шоу «МастерШеф».

Зауважимо, що в управлінні Олеся Бабій пропрацювала 10 років. У березні дівчина потрапила до топ-20 учасників 15 сезону кулінарного шоу «МастерШеф».

