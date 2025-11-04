У Херсоні перевіряють укриття: зняли замки, відповідальних попередили про покарання

У Херсоні перевіряють укриття. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Херсоні триває перевірка доступності укриттів. Лише за тиждень у трьох захисних спорудах демонтували навісні замки та серцевини, що перешкоджали вільному доступу людей.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, п’ятьох відповідальних попередили про наслідки за недопуск громадян до укриттів.

— За моїм дорученням уже тиждень триває перевірка доступності укриттів, аби впевнитися, що в разі небезпеки кожен зможе потрапити туди безперешкодно. На жаль, виявлено випадки, коли відповідальні особи зачиняють укриття на власні замки. Це неприпустимо. Такі дії ставлять під загрозу життя людей, — розповів Ярослав Шанько.

За його словами, у місті також проводяться ремонтні роботи в підвальних приміщеннях багатоповерхівок, щоб облаштувати їх під укриття. У співпраці з благодійниками їх оснащують стільцями, освітленням, засобами першої допомоги та генераторами.

— Закликаю всіх відповідальних за укриття ставитися до цього питання з максимальною серйозністю. Ми продовжуємо перевірки, ремонти та оснащення укриттів, щоб кожен міг відчувати себе захищеним у рідному місті під час загроз, — зазначив начальник МВА.

Раніше повідомлялось, що Вознесенськ отримає 1,2 мільйона гривень з державного бюджету на ремонт укриття у житловому будинку. Гроші мають надійти у листопаді, але освоїти їх мають до кінця 2025 року.