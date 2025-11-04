Як вони виживають?, — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

У Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям. Фото: дитсадок в Одесі, архів «МикВісті»

У Миколаєві обговорили можливість запровадження муніципальних надбавок для вихователів дитсадків. Міський голова доручив управлінню освіти підготувати розрахунки та варіанти звернення до уряду щодо фінансування.

Питання розглядали 30 жовтня під час сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк наголосив, що рівень зарплат вихователів є вкрай низьким, і місто має знайти шляхи підтримки цих працівників.

— Стосовно вихователів дитячих садків. Ми вже давно з вами говоримо про муніципальні надбавки. Цей процес уже запущено щодо лікарів і працівників освіти у школах. Але, справді, коли чуєш про рівень заробітних плат вихователів — це неприємно. Я не розумію, як люди взагалі виживають. Що ми можемо зробити? Чи можемо ми запровадити муніципальну надбавку з місцевого бюджету? Можливо, варто звернутися до Верховної Ради, до наших народних депутатів, які могли б допомогти реалізувати це на державному рівні, – сказав Артем Ільюк.

Депутат Олександр Береза запропонував врахувати також бібліотекарів, технічний персонал у школах та немедичних працівників у лікарнях, щоб під час звернення до уряду охопити всі категорії, які отримують низьку зарплату.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтримав ініціативу та повідомив, що доручить управлінню освіти підготувати аналіз можливостей встановлення таких надбавок і розрахунок необхідних сум.

— Ми обговоримо це питання в комісіях і, можливо, сформулюємо звернення до народних депутатів, Міністерства фінансів і Кабміну про виділення додаткової субвенції, — сказав він.

Депутат Дмитро Січко також запропонував переглянути пріоритети в розподілі бюджетних коштів. І, наприклад, замість збільшення тривалості освітлення в місті на 1 годину — орієнтовно 10 мільйонів гривень, ці кошти варто спрямувати на більш важливу потребу — підтримку вихователів дитячих садків.

— Якщо ми розглядаємо можливість збільшення освітлення на одну годину, і вже визначили, що це коштує 10 мільйонів, то, як на мене, набагато важливіше було б спрямувати ці 10 мільйонів на доплати вихователям дитячих садків, а не на збільшення на 1 годину освітлення, яке не є критично необхідним, — зазначив депутат.

Міський голова відповів, що поки йдеться лише про попередні розрахунки, а не реальні кошти, які можна перерозподілити. Він наголосив, що підвищення зарплат вихователям — дійсно важливіше питання, однак фінансові рішення мають ухвалюватися з урахуванням реальних можливостей бюджету.

— Дмитро Сергійовичу, ці 10 мільйонів щойно на засіданні нашої ради не з’явилися. Але треба розуміти, звідки ці кошти взяти. Ми ж не створили додаткові 10 мільйонів просто цією розмовою. Ми лише проінформували, що такі кошти можуть з’явитися — якщо буде можливість зменшити фінансування певної програми та спрямувати ці гроші на освітлення, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у Миколаєві вчителям, які працюють очно або у змішаному форматі, з 1 вересня встановлено щомісячну доплату 5200 гривень за роботу під час війни. Виплати здійснюються з державної субвенції.