Спалах вірусу Коксакі на Київщині: захворіли 13 дітей

На Київщині зафіксували спалах хвороби Коксакі. Архівне фото «МикВісті»

В Київській області спалах вірусу Коксакі — захворіли 13 дітей, 12 із них уже завершили стаціонарне лікування.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

«Нещодавно в Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі, в якому захворіло 13 дітей. 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організований комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху. Водночас нових випадків не зареєстрували.

Віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви: від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця. Специфічної вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині з 27 жовтня по 2 листопада на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3368 пацієнтів, серед яких 79 — на коронавірус.