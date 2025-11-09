Португалія скасувала захист білорусам, які втекли з України через війну. Фото: AP Photo

Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) наказало деяким громадянам Білорусі, які отримали тимчасовий захист у країні, покинути її.

Про це повідомляє Європейська правда.

Наказ покинути Португалію отримали білоруські громадяни, які прибули з України, коли там почалось повномасштабне вторгнення Росії, й отримали статус тимчасового захисту. У них є 20 днів для того, щоб добровільно покинути Португалію, інакше їх можуть депортувати.

Деякі з білорусів розповіли, що виїхали з Білорусі ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка та побоюються арешту й переслідування в разі депортації.

У AIMA на запит SIC Notícias сказали, що будь-яка особа зі статусом тимчасового захисту, повнолітня чи неповнолітня, може отримати наказ про добровільний виїзд.

Наразі відомо про щонайменше один випадок, коли Португалія скасувала тимчасовий захист для дитини. 10-річній дівчині, яка народилась у Росії в сімʼї українських батьків, нещодавно скасували статус тимчасового захисту.

– Вони (AIMA, – прим.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту, – сказав SIC Notícias адвокат сімʼї Даніела Кастро.

Нагадаємо, що на території країн Європейського Союзу зараз проживають близько 4,7 мільйона українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Кількість українських біженців продовжує збільшуватися з кожним днем.