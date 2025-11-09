  • неділя

    9 листопада, 2025

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Португалія скасувала захист білорусам, які втекли з України через війну

Португалія скасувала захист білорусам, які втекли з України через війну. Фото: AP PhotoПортугалія скасувала захист білорусам, які втекли з України через війну. Фото: AP Photo

Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) наказало деяким громадянам Білорусі, які отримали тимчасовий захист у країні, покинути її.

Про це повідомляє Європейська правда.

Наказ покинути Португалію отримали білоруські громадяни, які прибули з України, коли там почалось повномасштабне вторгнення Росії, й отримали статус тимчасового захисту. У них є 20 днів для того, щоб добровільно покинути Португалію, інакше їх можуть депортувати.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Деякі з білорусів розповіли, що виїхали з Білорусі ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка та побоюються арешту й переслідування в разі депортації.

У AIMA на запит SIC Notícias сказали, що будь-яка особа зі статусом тимчасового захисту, повнолітня чи неповнолітня, може отримати наказ про добровільний виїзд.

Наразі відомо про щонайменше один випадок, коли Португалія скасувала тимчасовий захист для дитини. 10-річній дівчині, яка народилась у Росії в сімʼї українських батьків, нещодавно скасували статус тимчасового захисту.

– Вони (AIMA, – прим.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту, – сказав SIC Notícias адвокат сімʼї Даніела Кастро.

Нагадаємо, що на території країн Європейського Союзу зараз проживають близько 4,7 мільйона українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Кількість українських біженців продовжує збільшуватися з кожним днем.

Останні новини про: ЄС

ЄС шукає компроміс із Бельгією щодо використання заморожених російських активів для підтримки України
У Єврокомісії наголосили на потребі якнайшвидше погодити «репараційний кредит» для України
«Подорож до ЄС — це привілей, а не даність», — ЄС більше не видаватиме мультивізи росіянам
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЄС

«Подорож до ЄС — це привілей, а не даність», — ЄС більше не видаватиме мультивізи росіянам
У Єврокомісії наголосили на потребі якнайшвидше погодити «репараційний кредит» для України
ЄС шукає компроміс із Бельгією щодо використання заморожених російських активів для підтримки України

Світла 9 листопада у Миколаєві та області не буде до 12 годин

Аліса Мелік-Адамян

Домбровська проти будівництва АЗС замість дубів: «Хтось з депутатів буде директором бензоколонки?»

Найгірший удар з початку війни: Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС

Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць