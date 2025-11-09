Португалія скасувала захист білорусам, які втекли з України через війну
- Новини світу
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
2:32, 09 листопада, 2025
-
Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) наказало деяким громадянам Білорусі, які отримали тимчасовий захист у країні, покинути її.
Про це повідомляє Європейська правда.
Наказ покинути Португалію отримали білоруські громадяни, які прибули з України, коли там почалось повномасштабне вторгнення Росії, й отримали статус тимчасового захисту. У них є 20 днів для того, щоб добровільно покинути Португалію, інакше їх можуть депортувати.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.
Деякі з білорусів розповіли, що виїхали з Білорусі ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка та побоюються арешту й переслідування в разі депортації.
У AIMA на запит SIC Notícias сказали, що будь-яка особа зі статусом тимчасового захисту, повнолітня чи неповнолітня, може отримати наказ про добровільний виїзд.
Наразі відомо про щонайменше один випадок, коли Португалія скасувала тимчасовий захист для дитини. 10-річній дівчині, яка народилась у Росії в сімʼї українських батьків, нещодавно скасували статус тимчасового захисту.
– Вони (AIMA, – прим.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту, – сказав SIC Notícias адвокат сімʼї Даніела Кастро.
Нагадаємо, що на території країн Європейського Союзу зараз проживають близько 4,7 мільйона українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Кількість українських біженців продовжує збільшуватися з кожним днем.
Останні новини про: ЄС
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.