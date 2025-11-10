Росія змінила тактику атак на енергетику України: одночасно б’є по генерації та мережах
Росія змінила підхід до атак на енергетику України, намагаючись одночасно вражати електростанції та мережі розподілу електроенергії.
Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
— Ворог завдає ударів одночасно по об’єктах генерації та мережах передачі й розподілу електроенергії, — зазначив він.
За його словами, система поступово стабілізується, але для повного відновлення потрібен час.
Через наслідки атаки 8 листопада в більшості регіонів України запроваджують погодинні відключення та обмеження потужності для промисловості і бізнесу.
Міненерго закликає населення обмежити використання електроприладів у пікові години – з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 вечора. Використання енергоємних приладів після 22:00 допоможе знизити навантаження на систему та стабілізувати роботу енергомережі.
Нагадаємо, що у Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 12 годин відключень світла.
