  • понеділок

    10 листопада, 2025

  • 11.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 11.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія змінила тактику атак на енергетику України: одночасно б’є по генерації та мережах

РФ одночасно атакує електростанції та мережі України — Міненерго. Фото: архів МикВістіРФ одночасно атакує електростанції та мережі України — Міненерго. Фото: архів МикВісті

Росія змінила підхід до атак на енергетику України, намагаючись одночасно вражати електростанції та мережі розподілу електроенергії.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

— Ворог завдає ударів одночасно по об’єктах генерації та мережах передачі й розподілу електроенергії, — зазначив він.

Реклама

За його словами, система поступово стабілізується, але для повного відновлення потрібен час.

Через наслідки атаки 8 листопада в більшості регіонів України запроваджують погодинні відключення та обмеження потужності для промисловості і бізнесу.

Міненерго закликає населення обмежити використання електроприладів у пікові години – з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 вечора. Використання енергоємних приладів після 22:00 допоможе знизити навантаження на систему та стабілізувати роботу енергомережі.

Нагадаємо, що у Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 12 годин відключень світла.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 8 листопада
Відключення електроенергії на Миколаївщині: світла завтра не буде до 12 годин
Пів дня без світла: в Миколаєві оприлюднили графік відключень на 10 листопада
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Пів дня без світла: в Миколаєві оприлюднили графік відключень на 10 листопада
Відключення електроенергії на Миколаївщині: світла завтра не буде до 12 годин
Жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 8 листопада

Пів дня без світла: в Миколаєві оприлюднили графік відключень на 10 листопада

У Миколаєві близько 7 тисяч неприватизованих квартир можуть стати комунальними

На Миколаївщині очікується сильний туман

Росіяни сім разів атакували Миколаївську область FPV-дронами

ІНЦИДЕНТ