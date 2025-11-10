Росія змінила тактику атак на енергетику України: одночасно б’є по генерації та мережах

РФ одночасно атакує електростанції та мережі України — Міненерго. Фото: архів МикВісті

Росія змінила підхід до атак на енергетику України, намагаючись одночасно вражати електростанції та мережі розподілу електроенергії.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

— Ворог завдає ударів одночасно по об’єктах генерації та мережах передачі й розподілу електроенергії, — зазначив він.

За його словами, система поступово стабілізується, але для повного відновлення потрібен час.

Через наслідки атаки 8 листопада в більшості регіонів України запроваджують погодинні відключення та обмеження потужності для промисловості і бізнесу.

Міненерго закликає населення обмежити використання електроприладів у пікові години – з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 вечора. Використання енергоємних приладів після 22:00 допоможе знизити навантаження на систему та стабілізувати роботу енергомережі.

Нагадаємо, що у Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 12 годин відключень світла.