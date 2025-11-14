«Поки трагедії не буде, нічого не вирішується», — жителі багатоповерхівки у Миколаєві скаржаться на послуги управляючої компанії

Наслідки пожежі електромережі на першому поверсі будинку за адресою Бузника, 10. Фото: Ольга Паленкова

Жителі будинку на вулиці Бузника, 10 в Миколаєві поскаржилися на безвідповідальне ставлення управляючої компанії «Ліски-М» до виконання своїх обов’язків. Попри численні звернення, працівники підприємства тривалий час не реагували на скарги щодо старої електропроводки, допоки у під’їзді не сталася пожежа. Після інциденту у «Ліски-М» нібито запропонували мешканцям замінити проводку власним коштом.

З такою скаргою до редакції «МикВісті» звернулася місцева жителька Ольга Паленкова. Вона розповіла, що проблеми з проводкою у будинку тривали уже давно.

— Це питання вирішується вже дуже довгий період часу. Я неодноразово зверталась, що в мене в квартирі смердить пластиком. Було й таке, що просто вибило світло, ми подзвонили в ЖЕК, вони відправили електрика. Він нам відповів: «У вас смердить пластиком, збирайте кошти на проводи. Я там підкрутив, ізоленти намотав, ну, буде все працювати». Проводка ж стара, ніхто цим не займається, — зазначила вона.

А вже 26 жовтня в під’їзді сталося коротке замикання, після якого виникла пожежа.

— Добре, що сусід припаркував машину у дворі, збігав швидко за вогнегасником. На першому поверсі воно просто почало палати. У мене на другому поверсі, якраз над цим щитком, буквально за п’ять хвилин була повна квартира диму. Нереально було дихати, — поділилася жінка.

Після втручання рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники «Ліски-М» направили електрика для огляду мережі. За словами мешканців, світло у квартирах відновили, але заміну освітлення на першому поверсі будинку сказали робити коштом самих жителів.

— Прислали електриків. Ми запитали, коли буде світло, що робити. Як мені відповіли, «до Нового року світло дамо». Правда, зробили. За півтори чи дві години що вони там попрацювали, зробили. Зробили, але все одно світло при вході більше не горить, — розповіла Ольга Паленкова.

Жінка наголосила, що це не перший такий інцидент. Раніше нібито через проблеми з електромережею у будинку згорів домофон на вході у під’їзд. Мешканцям довелося відновлювали його за власний рахунок.

Нині у будинку трапляються значні перепади напруги — під 300В. Як розповідають жителі будинку, вони зверталися з цією проблемою до Contact Center при Миколаївській міській раді. Там їх перенаправили до «Ліски-М», проте жодної відповіді у підприємстві наче б то так і не надали.

Окрім електропостачання, місцеві скаржаться на серйозні проблеми з каналізацією.

— Те ж саме з каналізацією. Почало смердіти дуже сильно, перепрошую, лайном. Смердить просто нереально. Хочеться поки спуститися, просто вилетіти звідти. Тому що нереально. І це питання не вирішується. Був сантехнік, сказав «у вас все нормально». А люди, які спускалися разом із ним, сказали, що там навпаки усе дуже сумно. І це питання не вирішується, — розповіла Ольга Паленкова.

Мешканці наголошують, що сумлінно сплачують комунальні послуги, проте не бачать результатів.

— Ми кожного місяця платимо кошти. Виходить так, що поки трагедії не буде, ніхто нічого і робити не буде, — наголосила жінка.

У компанії «Ліски-М», яка обслуговує цей будинок, кореспондентці «МикВісті» повідомили, що після пожежі працівники вже наступного дня відремонтували пошкодження та відновили електропостачання у квартирах. Щодо освітлення в під’їзді, у компанії про це не знали, проте пообіцяли невідкладно направити електрика, аби з’ясувати причину несправності. Там також наголосили, що жодні кошти з мешканців не збирали, а ремонт щитка виконали власними матеріалами.

— Усе відремонтували. Ми ж не могли в аварійному порядку ремонтувати вночі. Потрібні були матеріали, проводи. Наші електромонтери все це зробили у першій половині дня. А про освітлення у вхідній клітині (під’їзду) ми не знали. Наш електрик поїде та все перевірить. Можливо, там просто перегоріла лампочка, — пояснили в ТОВ «Ліски-М».

У «Ліски-М» також підтвердили, що звернення щодо напруги від мешканців надходили й раніше. Як розповіла старша майстер підприємства Наталя Платонова, заміри, проведені підприємством одразу після звернень, жодних відхилень не показали.

— Наш електромонтер виїжджав у вечірній час, і на момент замірів усе було в нормі. Це було раніше. Якщо потрібно, ми повторимо заміри. Електрик перевірятиме показники у щитовій — мешканці його не побачать, адже він працює біля кабелю, який проходить до трансформаторної підстанції, — пояснила вона

Щодо неприємного запаху каналізації у під’їзді, старший майстер зазначила, що «Ліски-М» регулярно проводить очистку труб, коли про це повідомляє тату-салон, розташований у цокольному приміщенні будинку.

— На цокольному поверсі розташований тату-салон. Якщо він звертається до нас, ми відразу прочищаємо випуск. Востаннє прочистка проводилася зовсім нещодавно — у жовтні», — додала Наталя Платонова.

У коментарі для «МикВісті» Володимир Ніколайчук, начальник управління сталого розвитку міста Департаменту ЖКГ, пояснив, що питання заміни проводки є індивідуальним для кожного будинку і залежить від кошторису, який затвердили співвласники, а також від наявності необхідних накопичень.

— Теоретично, якщо є відповідні накопичення на поточний ремонт, або усунення аварійних ситуацій, то — так (за це не мають додатково збирати кошти, — прим.). Якщо накопичення є, якщо їх люди 100% сплачують, то управляюча компанія має виконувати ці роботи. Капітальних видатків, я на 90% впевнений, що у цьому кошторисі немає, тому що їх дуже рідко закладають співвласники в кошторисній. Якщо мова йде про капітальний ремонт, дійсно, за потреби, на це мають цільовим методом збирати гроші, — пояснив він.

Володимир Ніколайчук наголосив, що під час надзвичайних ситуацій уповноважена особа будинку має спільно з управляючою компанією вирішувати, як раціонально розподілити накопичені кошти з платежів.

Начальник управління також звернув увагу, що у місті діє багато державних та місцевих програм, спрямованих на ремонт житлового фонду. Він пояснив, що не розуміє чому ТОВ «Ліски-М» не користується цими можливостями та не усуває основні причини підтоплень, засмічення труб чи смороду каналізації — зношені мережі.

— Відповідно до діючого законодавства, міська влада дуже часто впроваджує, якісь бюджетні програми з фінансування ремонтів. Особисто я якраз автор однієї з програм по ремонту мереж в підвалах у всіх багатоквартирних будинках, так звана «50 на 50». «Ліски-М», на жаль, компанія, яка не користується цими програмами, хоча я досі не розумію чому. Це гарна економія коштів для співвласників, якщо бюджет компенсує 50% цього ремонту. Тому «Ліски-М» точно могли би скористатися програмою зробити ремонт у підвалах й усунути першопричину забиття, тому що забивається воно саме в підвалі і потім (йде, — прим.) по стояку, зупиняється і каналізація, і вода, якщо не прочищати її, — наголосив Володимир Ніколайчук.

Також він підкреслив, що мешканці завжди можуть змінити управителя або створити ОСББ, якщо їх не влаштовує якість послуг чинної управляючої компанії.

— Отут якраз вони можуть звернутися напряму навіть до мене, бо я відповідаю за цей напрямок. Ми проконсультуємо, як зробити це в правовому полі найшвидше, — підсумував Володимир Ніколайчук.

Нагадаємо, раніше миколаївці скаржилися на ТОВ (на той час ще ЖЕК) «Ліски-М», у якому відмовилися лагодити каналізаційну трубу через борги мешканців.