Клуб

Якими будуть вимкнення електрики 15 листопада: оприлюднили попередні графіки

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві у суботу, 15 листопада, в залежності від черги, прогнозують від 8 до 11 годин без світла.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ на суботу, 15 листопада. Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

  • 1.1 – 01:00–04:30; 18:30–00:00

Всього 9 годин

  • 1.2 – 08:00–11:30; 15:30–20:30

Всього 8 годин 30 хвилин

  • 2.1 – 00:00–00:30; 04:30–08:00; 15:30–20:30

Всього 9 годин

  • 2.2 – 01:00–04:30; 08:00–10:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього 11 годин 30 хвилин

  • 3.1 – 00:00–01:00; 04:30–08:00; 13:30–15:00; 18:30–22:00

Всього 9 годин 30 хвилин

  • 3.2 – 00:00–01:00; 08:00–11:30; 13:30–15:00; 18:30–22:00

Всього 9 годин 30 хвилин

  • 4.1 – 00:00–01:00; 11:30–18:30; 22:00–00:00

Всього 10 годин

  • 4.2 – 04:30–08:00; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього 9 годин

  • 5.1 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього 10 годин 30 хвилин

  • 5.2 – 00:00–01:00; 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього 8 годин

  • 6.1 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30

Всього 10 годин 30 хвилин

  • 6.2 – 04:30–08:00; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього 9 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

