Якими будуть вимкнення електрики 15 листопада: оприлюднили попередні графіки
Ірина Олехнович
20:14, 14 листопада, 2025
У Миколаєві у суботу, 15 листопада, в залежності від черги, прогнозують від 8 до 11 годин без світла.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ на суботу, 15 листопада. Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
- 1.1 – 01:00–04:30; 18:30–00:00
Всього 9 годин
- 1.2 – 08:00–11:30; 15:30–20:30
Всього 8 годин 30 хвилин
- 2.1 – 00:00–00:30; 04:30–08:00; 15:30–20:30
Всього 9 годин
- 2.2 – 01:00–04:30; 08:00–10:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00
Всього 11 годин 30 хвилин
- 3.1 – 00:00–01:00; 04:30–08:00; 13:30–15:00; 18:30–22:00
Всього 9 годин 30 хвилин
- 3.2 – 00:00–01:00; 08:00–11:30; 13:30–15:00; 18:30–22:00
Всього 9 годин 30 хвилин
- 4.1 – 00:00–01:00; 11:30–18:30; 22:00–00:00
Всього 10 годин
- 4.2 – 04:30–08:00; 15:00–18:30; 22:00–00:00
Всього 9 годин
- 5.1 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–22:00
Всього 10 годин 30 хвилин
- 5.2 – 00:00–01:00; 11:30–15:00; 18:30–22:00
Всього 8 годин
- 6.1 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30
Всього 10 годин 30 хвилин
- 6.2 – 04:30–08:00; 15:00–18:30; 22:00–00:00
Всього 9 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
