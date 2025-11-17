Школяр з Одеси створив підручник з фізики для вчителів 7-х класів. Фото: Суспільне

Школяр Ігор Романовський з Одеси, який має діагноз дитячий церебральний параліч, сам написав підручник з фізики для вчителів сьомих класів.

Ідея виникла коли хлопець не зміг знайти в інтернеті необхідних матеріалів, повідомляє «Суспільне».

У посібнику Ігор зібрав конспекти уроків та рекомендації щодо їх проведення. За його словами, інтерес до фізики з’явився близько двох років тому.

— Бо там нестандартне мислення. Треба широко мислити, і взагалі фізика всюди у нашому житті, — пояснив Ігор.

На книгу підліток витратив приблизно п’ять місяців. Мама Ігоря, Анна, зізналась, що про роботу сина дізналася лише тоді, коли він показав їй готовий посібник.

За її словами, до фізики хлопець захоплювався математикою, постійно розв’язував завдання, читав, грав у шахи та складав кубики, усе, що вимагало логічного мислення. Наразі Ігор працює над новим проєктом — підручником з алгебри.

