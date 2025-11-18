  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 6.6°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.6° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 350 мешканців Миколаївщини обстежилися в мобільній клініці за тиждень

Ілюстраційне фото: Миколаївська ОВАПонад 350 мешканців Миколаївщини обстежилися в мобільній клініці за тиждень. Ілюстраційне фото: Миколаївська ОВА

Мобільна клініка «Fortitude» протягом минулого тижня працювала в Баштанській та Інгульській громадах Миколаївської області. За цей час медична команда надала допомогу 353 пацієнтам.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Баштанській громаді до лікарів звернулися 318 мешканців:

  • 157 — у селі Христофорівка;

  • 80 — у селі Новосергіївка;

  • 81 — у селі Шевченко.

В Інгульській громаді мобільна клініка працювала в селі Лоцкине, де медичні послуги отримали 35 людей.

Пацієнтів оглядали та консультували сімейний лікар, невролог, ЛОР-спеціаліст і ендокринолог. У мобільній клініці проводили різні діагностичні дослідження, серед яких:

  • ультразвукове обстеження (УЗД);

  • електрокардіограма;

  • загальний аналіз крові;

  • вимірювання рівня гемоглобіну, холестерину та глюкози.

Усі пацієнти отримували необхідні безкоштовні ліки відповідно до призначень лікарів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я здійснюватиме відбір підрядної організації, а також буде контролювати будівництво першої черги реконструкції Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Останні новини про: Миколаївщина

«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди в Миколаївській та Одеській областях
На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях
Миколаївщина серед лідерів за посівами озимих зернових культур
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
новини

МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщина серед лідерів за посівами озимих зернових культур
На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях
«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди в Миколаївській та Одеській областях

Світла не буде понад 10 годин: попередні графіки відключення на Миколаївщині 19 листопада

За ексмера Одеси Труханова внесли заставу у справі про привласнення землі

2 години тому

Сесія у Вознесенську: як депутати зупиняли ліквідацію КП, а мер хотів матюкатися через ярмарок у Раковому

Головне сьогодні