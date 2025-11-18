Понад 350 мешканців Миколаївщини обстежилися в мобільній клініці за тиждень. Ілюстраційне фото: Миколаївська ОВА

Мобільна клініка «Fortitude» протягом минулого тижня працювала в Баштанській та Інгульській громадах Миколаївської області. За цей час медична команда надала допомогу 353 пацієнтам.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Баштанській громаді до лікарів звернулися 318 мешканців:

157 — у селі Христофорівка;

80 — у селі Новосергіївка;

81 — у селі Шевченко.

В Інгульській громаді мобільна клініка працювала в селі Лоцкине, де медичні послуги отримали 35 людей.

Пацієнтів оглядали та консультували сімейний лікар, невролог, ЛОР-спеціаліст і ендокринолог. У мобільній клініці проводили різні діагностичні дослідження, серед яких:

ультразвукове обстеження (УЗД);

електрокардіограма;

загальний аналіз крові;

вимірювання рівня гемоглобіну, холестерину та глюкози.

Усі пацієнти отримували необхідні безкоштовні ліки відповідно до призначень лікарів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я здійснюватиме відбір підрядної організації, а також буде контролювати будівництво першої черги реконструкції Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.