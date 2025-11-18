Понад 350 мешканців Миколаївщини обстежилися в мобільній клініці за тиждень
Мобільна клініка «Fortitude» протягом минулого тижня працювала в Баштанській та Інгульській громадах Миколаївської області. За цей час медична команда надала допомогу 353 пацієнтам.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Баштанській громаді до лікарів звернулися 318 мешканців:
-
157 — у селі Христофорівка;
-
80 — у селі Новосергіївка;
-
81 — у селі Шевченко.
В Інгульській громаді мобільна клініка працювала в селі Лоцкине, де медичні послуги отримали 35 людей.
Пацієнтів оглядали та консультували сімейний лікар, невролог, ЛОР-спеціаліст і ендокринолог. У мобільній клініці проводили різні діагностичні дослідження, серед яких:
-
ультразвукове обстеження (УЗД);
-
електрокардіограма;
-
загальний аналіз крові;
-
вимірювання рівня гемоглобіну, холестерину та глюкози.
Усі пацієнти отримували необхідні безкоштовні ліки відповідно до призначень лікарів.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я здійснюватиме відбір підрядної організації, а також буде контролювати будівництво першої черги реконструкції Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.
